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      Квартирного афериста судят в Харькове: мужчина присвоил недвижимости на 1 млн грн

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      Квартирного афериста судят в Харькове
      Квартирного афериста судят в Харькове / kvartiry.od.ua

      Прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт по 35-летнему мужчине, которого подозревают в махинациях на рынке недвижимости города и незаконном присвоении квартир умерших.

      Что известно о махинациях?

      В течение 2017-2019 годов обвиняемый сумел присвоить две квартиры умерших. Жилье он оформлял на основании поддельных документов, предоставленных различными частными нотариусами.

      Смотрите также: Как полиция помогает отбирать квартиры и крышует мошенников: журналистское расследование

      Ему это удавалось в частности и потому, что законные владельцы не имели наследников, поэтому после их смерти, квартиры должны быть переданы территориальной общине города.

      Однако из-за сделки с поддельными документами, они стали собственностью мошенника.

      Еще одной квартирой мужчине завладеть не удалось. Из-за границы приехала законная наследница недвижимости.

      Женщина не нашла дома у умершей мамы оригиналов документов на квартиру, поэтому заказала дубликаты и начала оформлять наследство.

      Когда аферист пытался снова переоформить это жилье через нотариуса, юрист сообщила, что на указанную недвижимость уже открыто наследственное дело и отказала махинатору.

      По статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      В Харьковской прокуратуре подсчитали, что мошеннику удалось незаконно присвоить недвижимости на более чем 1 миллион гривен.

      Недвижимость 24 писала о юридических нюансах, о которых надо знать, оформляя недвижимость по наследству.

      Читайте больше в материале: Как оформить недвижимость по наследству: главное, что нужно знать

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      Теги: Криминальные новости Новости Харькова Мошенничество Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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