Квартирного афериста судят в Харькове: мужчина присвоил недвижимости на 1 млн грн

Прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт по 35-летнему мужчине, которого подозревают в махинациях на рынке недвижимости города и незаконном присвоении квартир умерших.

Что известно о махинациях?

В течение 2017-2019 годов обвиняемый сумел присвоить две квартиры умерших. Жилье он оформлял на основании поддельных документов, предоставленных различными частными нотариусами.

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Ему это удавалось в частности и потому, что законные владельцы не имели наследников, поэтому после их смерти, квартиры должны быть переданы территориальной общине города.

Однако из-за сделки с поддельными документами, они стали собственностью мошенника.

Еще одной квартирой мужчине завладеть не удалось. Из-за границы приехала законная наследница недвижимости.

Женщина не нашла дома у умершей мамы оригиналов документов на квартиру, поэтому заказала дубликаты и начала оформлять наследство.

Когда аферист пытался снова переоформить это жилье через нотариуса, юрист сообщила, что на указанную недвижимость уже открыто наследственное дело и отказала махинатору.

По статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Харьковской прокуратуре подсчитали, что мошеннику удалось незаконно присвоить недвижимости на более чем 1 миллион гривен.

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