В Харькове строят квартиру-бункер: как будет выглядеть укрытие

С начала полномасштабной войны России против Украины Харьков систематически страдает от вражеских обстрелов. Жители Харькова разработали проект не только надежного, но и уютного укрытия.

Оригинальные бункеры разрабатываются в рамках проекта "Схов". Эту инициативу начало одно из харьковских предприятий, информирует 24 Канал.

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Разработчики работают над укрытием, которое фактически является полноценной квартирой. Такая идея появилась у работников предприятия после того, как им самим пришлось в марте – феврале 2022 года находиться в укрытиях.

В Харькове строят бункер, пригодный для длительного пребывания

Директор предприятия Тимур Файзулаев вместе с дочерью скрывались от обстрелов в подвале собственного дома. По его словам, в большинстве харьковских укрытий абсолютно невозможно находиться долгое время.

Там сыро, холодно и ничего не приспособлено для пребывания более 3 часов,

– сказал Файзулаев.

Ранее предприятие Файзулаева производило металлоконструкции для постройки частных домов, кафе и ангаров. Однако адаптируясь к реалиям военного времени, харьковские производители решили создать подземную квартиру-бункер.

Как отметил соучредитель проекта "Схов" Александр Чирва, эта идея совсем не нова.

"Во время Холодной войны в США началось массовое производство подобных бункеров – металлических помещений, которые закапываются под землю. И это в США, где никогда не было войны", – отметил Чирва.

Как будет выглядеть харьковская квартира-бункер: смотрите видео

В подземной квартире-бункере будет спальня, кухня и санузел

Основанием такого укрытия является надежная металлическая конструкция. Параметры такого подземного бункера:

длина – 7,5 метров,

ширина – 2,7 метра,

высота – 3,2 метра.

По проекту такое укрытие внутри будет обустроено как полноценная квартира. В бункере будет спальня, кухня и даже ванная с санузлом. Более того, помещение будет полностью меблированным.



Харьковчане работают над проектом квартиры-укрытия / Фото из фейсбука проекта "Схов"

Система коммуникаций позволяет находиться в бункере около недели

Бункер подключается к сети водоснабжения, канализации, энергосети и оснащается системой вентиляции. Как рассказал соучредитель проекта "Схов" Алексей Суслин, большинство коммуникаций будут "зашиты" под полом квартиры-укрытия.

Под полом прячем баки с водой, насосы для канализации и водоснабжения, производим разведение электросети. Потом зашиваем и делаем люки для того, чтобы в спальне и на кухне был доступ к пространству под полом для хранения вещей,

– рассказал Суслин.

Также, по его словам, в квартире-бункере будет холодильник и морозильная камера. Разработчики уверяют, что в таком укрытии можно находиться автономно в течение недели.



Разработчики превратили бункер в полноценное жилье / Фото из фейсбука проекта "Схов"

Укрытие защитит под крупнокалиберных артиллерийских снарядов

Как отметили харьковские предприниматели, пилотный проект квартиры-бункера производится на специальной фабрике в Харькове. После комплектации бункера и тестирования систем жизнеобеспечения, такое укрытие можно монтировать под землей в специальный котлован.

Как отметил директор предприятия Тимур Файзулаев, такую квартиру-укрытие можно разместить на глубине от 2 до 8 метров.

Это расстояние от минимального и максимального удара оружием. Бункер защищает от прямого попадания тяжелой артиллерии калибром 152 миллиметра,

– рассказал Файзулаев.

Спуститься в бункер можно будет с помощью лестницы. Всего укрытие имеет 2 выхода. Резервный выход размещается на крыше спальни.

Разработчики предлагают разные варианты комфортных укрытий

Как отмечают предприниматели, они начали с самого сложного проекта – с мебелью и полной системой жизнеобеспечения. Однако, по словам соучредителя проекта "Схов" Александра Чирвы, при необходимости можно разработать и другие варианты.

"Если будут запросы от учебных, медицинских учреждений или частных предприятий для укрытия клиентов или персонала, то мы будем предлагать более простые варианты. Например, без мебели, только с вентиляцией и скамейками", – рассказал Чирва.

Враг продолжает обстреливать Харьковской области: последние новости

Российские захватчики не прекращают обстрелы Харьковской области. Очень страдает Купянский район. В частности, в Волчанске оккупанты попали в учебное заведение. Там произошло возгорание крыши, которое ликвидировала ГСЧС.

Российские оккупанты 14 января нанесли массированный удар по Украине. В Харькове оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры

Вечером 10 января оккупанты обстреляли Харьков и попали в склад пиротехнических изделий. Там вспыхнул масштабный пожар. Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, обстрел велся, предварительно, из РСЗО "Смерч".

По информации разработчиков, стоимость бункера стартует от 2 миллионов 450 тысяч гривен.