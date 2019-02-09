Квартиру Януковича впервые сдадут в аренду: фото и видео элитного жилья

Осужденный за государственную измену экс-президент Виктор Янукович в России получил государственную охрану по приказу Путина. Тем временем в Украине в его элитной квартире на 240 квадратов скоро поселятся новые арендаторы. Нацагенство по розыску активов таки нашло новых управленцев для арестованного имущества, и они планируют сдавать квартиру в аренду.

Кто может хотеть жить в квартире Януковича и в каком состоянии сейчас недвижимость – узнавали журналисты 24 канала.

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Помещение площадью 240 квадратных метров расположено на Оболонской набережной. Эксперты оценивают двухэтажную квартиру Виктора Януковича в 27 миллионов гривен.

Официальное элитное жилье Януковича

Более 5 лет недвижимость Виктора Януковича, где он имел официальное место регистрации, пустовала. За это время коммунальщики успели насчитать почти 50 тысяч гривен долга. Однако, внутри квартиры никакого имущества только мебель на кухне, изысканные двери и сантехника.

"Мы же читали протоколы обысков, ничего здесь не было. Это после ремонта", – отметил начальник по вопросам управления активами АРМА Виталий Резник.

Элемент из уборной квартиры

Изысканная сантехника

В квартире почти нет мебели

Дорогие двери в доме Януковича

В квартире – эрозия на мраморе, влажные обои и облупленные стены. Как рассказывает управляющий, ожидали от элитного имущества Януковича лучшего. На практике же в первый день пришлось установить новые входные двери, потому что неизвестные успели вырезать оригинальные итальянские, которые были перед этим.

Надо понимать, что Виктор Федорович не собирался здесь жить. Это не его формат. Сравните Межигорье и эту квартиру. Как-то не по-пацански,

– подчеркнул представитель компании-управителя Владимир Сидоренко.

В элитном доме пришлось устанавливать новые двери, ведь предыдущие украли

Эрозия на мраморе

Стены в квартире Януковича

Скоро квартиру сдадут в аренду. Жильем интересуются иностранные посольства, а пока здесь не живет никто.

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Чтобы печальная судьба обошла будущих постояльцев, управитель даже пригласил в квартиру священника. Отец Петр до последнего не знал, куда его пригласили. Однако, квартиру все-таки освятил и подчеркнул, что ни старых владельцев, ни новых постояльцев христианский обряд от прошлых грехов не избавит, если в них не покаяться. Цитируя того же Януковича: каждый должен знать, что за все придется отвечать.

О недвижимости кандидатов в президенты можно прочитать здесь (постоянно обновляется).

Что такое АРМА?

Это Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно – АРМА). Этот центральный орган исполнительной власти имеет специальный статус, благодаря которому занимается выявлением и розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и занимается управлением активами, на которые наложен арест или которые конфискованы в уголовном производстве.

С 1 марта Нацагентство по розыску активов начнет выбирать компанию, которая будет управлять Межигорьем.