Квартиру Януковича вперше здадуть в оренду: фото та відео з елітного помешкання

Засуджений за державну зраду екс-президент Віктор Янукович у Росії отримав державну охорону за наказом Володимира Путіна. Тим часом в Україні в його елітній квартирі на 240 квадратів скоро поселяться нові орендарі. Нацагенство з розшуку активів таки знайшло нових управлінців для арештованого майна, і вони планують здавати квартиру в оренду.

Хто може хотіти мешкати у квартирі Януковича та у якому стані наразі нерухомість – дізнавались журналісти 24 каналу.

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Помешкання площею 240 квадратних метрів розташоване на Оболонській набережній. Експерти оцінюють двоповерхову квартиру Віктора Януковича в 27 мільйонів гривень.



Офіційне елітне помешкання Януковича

Понад 5 років нерухомість Віктора Януковича, де він мав офіційне місце реєстрації, пустувала. За цей час комунальники встигли нарахувати майже 50 тисяч гривень боргу. Однак, всередині квартири – жодного майна: тільки меблі на кухні, вишукані двері і сантехніка.

"Ми ж читали протоколи обшуків, нічого тут не було. Це після ремонту", – зазначив начальник з питань управління активами АРМА Віталій Різник.



Елемент з вбиральні квартири



Вишукана сантехніка



У квартирі майже немає меблів



Дорогі двері в помешканні Януковича

В квартирі – ерозія на мармурі, вологі шпалери та облуплені стіни. Як розповідає управитель, очікували від елітного майна Януковича кращого. На практиці ж у перший день довелося встановити нові вхідні двері, бо невідомі встигли вирізати оригінальні італійські, які були попередньо.

Треба розуміти, що Віктор Федорович не збирався тут жити. Це не його формат. Порівняйте Межигір'я і цю квартиру. Якось не по-пацанськи,

– підкреслив представник компанії-управителя Володимир Сидоренко.



В елітному помешканні довелось встановлювати нові двері, адже попередні вкрали



Ерозія на мармурі



Стіни в квартирі Януковича

Невдовзі квартиру здадуть в оренду. Помешканням цікавляться іноземні посольства, а поки що тут не живе ніхто.

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До слова, управитель навіть запросив до квартири священника. Отець Петро до останнього не знав, що це за помешкання. Однак, квартиру все-таки освятив та наголосив, що ні старих власників, ні нових пожильців християнський обряд від минулих гріхів не позбавить, якщо у них не покаятися. Цитуючи того ж таки Януковича: кожен має знати, що за все доведеться відповідати.

Про нерухомість кандидатів у президенти можна прочитати тут (постійно онослюється).

Що таке АРМА?Це Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА). Цей центральний орган виконавчої влади має спеціальний статус, завдяки якому займається виявленням та розшуком активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадження, та займається управлінням активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.



З 1 березня Нацагентство з розшуку активів почне обирати компанію, яка управлятиме Межигір'ям.