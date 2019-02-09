14:28
9 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Подорожі "героїв" Путіна. Верблюжа сила Росії
      Вєсті Кремля
      23:42, 8 лютого
      Вєсті.UA: Охоронець для Януковича. Довготривалі заробітки Насірова
      Вєсті.UA
      22:19, 8 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Квартиру Януковича вперше здадуть в оренду: фото та відео з елітного помешкання

      235 Читать новость на русском

      Засуджений за державну зраду екс-президент Віктор Янукович у Росії отримав державну охорону за наказом Володимира Путіна. Тим часом в Україні в його елітній квартирі на 240 квадратів скоро поселяться нові орендарі. Нацагенство з розшуку активів таки знайшло нових управлінців для арештованого майна, і вони планують здавати квартиру в оренду.

      Хто може хотіти мешкати у квартирі Януковича та у якому стані наразі нерухомість – дізнавались журналісти 24 каналу.

      Читайте також: Як виглядають маєтки Пшонки та Януковича через 5 років: приголомшливі фото- та відеопорівняння

      Помешкання площею 240 квадратних метрів розташоване на Оболонській набережній. Експерти оцінюють двоповерхову квартиру Віктора Януковича в 27 мільйонів гривень.

      квартира януковича
      Офіційне елітне помешкання Януковича

      Понад 5 років нерухомість Віктора Януковича, де він мав офіційне місце реєстрації, пустувала. За цей час комунальники встигли нарахувати майже 50 тисяч гривень боргу. Однак, всередині квартири – жодного майна: тільки меблі на кухні, вишукані двері і сантехніка.

      "Ми ж читали протоколи обшуків, нічого тут не було. Це після ремонту", – зазначив начальник з питань управління активами АРМА Віталій Різник.

      квартира януковича
      Елемент з вбиральні квартири

      квартира януковича
      Вишукана сантехніка

      квартира януковича
      У квартирі майже немає меблів

      квартира януковича
      Дорогі двері в помешканні Януковича

      В квартирі – ерозія на мармурі, вологі шпалери та облуплені стіни. Як розповідає управитель, очікували від елітного майна Януковича кращого. На практиці ж у перший день довелося встановити нові вхідні двері, бо невідомі встигли вирізати оригінальні італійські, які були попередньо.

      Треба розуміти, що Віктор Федорович не збирався тут жити. Це не його формат. Порівняйте Межигір'я і цю квартиру. Якось не по-пацанськи,
      – підкреслив представник компанії-управителя Володимир Сидоренко.

      квартира януковича
      В елітному помешканні довелось встановлювати нові двері, адже попередні вкрали

      квартира януковича
      Ерозія на мармурі

      квартира януковича
      Стіни в квартирі Януковича

      Невдовзі квартиру здадуть в оренду. Помешканням цікавляться іноземні посольства, а поки що тут не живе ніхто.

      Читайте також: Екс-регіонал хоче збудувати 100-метровий хмарочос в історичному центрі Києва: фото

      До слова, управитель навіть запросив до квартири священника. Отець Петро до останнього не знав, що це за помешкання. Однак, квартиру все-таки освятив та наголосив, що ні старих власників, ні нових пожильців християнський обряд від минулих гріхів не позбавить, якщо у них не покаятися. Цитуючи того ж таки Януковича: кожен має знати, що за все доведеться відповідати.  

      Про нерухомість кандидатів у президенти можна прочитати тут (постійно онослюється).

      Що таке АРМА?Це Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА). Цей центральний орган виконавчої влади має спеціальний статус, завдяки якому займається виявленням та розшуком активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадження, та займається управлінням активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

      З 1 березня Нацагентство з розшуку активів почне обирати компанію, яка управлятиме Межигір'ям.

      blog_ava
      Кремль – у істериці: чому Росія уже програла вибори президента в Україні
      сьогодні
      5286
      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Віктор Янукович Гроші Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      сьогодні , 12:00 Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      Блог Медіа 255
      Натхненні кольором: сміливий проект сучасних апартаментів у Львові від українських дизайнерів
      сьогодні , 11:37 Натхненні кольором: сміливий проект сучасних апартаментів у Львові від українських дизайнерів
      1087
      История белоруса, который воюет за Украину
      сьогодні , 08:40 История белоруса, который воюет за Украину
      Повернись живим 874
      Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      8 лютого , 22:01 Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      Наталя Ромашова 1082
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      8 лютого , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 5560
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук