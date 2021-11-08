Kyiv Post приостанавливает выход издания: журналисты заявляют о мести владельца
Источник:Kyiv Post
Издание Kyiv Post временно останавливает свою работу. СМИ немедленно закроют на короткое время, чтобы якобы перезапустить.
Об этом заявил владелец медиа Аднан Киван. По его словам, газету откроют уже большей и лучшей.
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Киван выразил надежду в комментарии "Новое время", что до конца 2021 года наберут команду и издание восстановят. Он отметил, что Kyiv Post будет выходить на 4 языках:
- на украинском;
- российской;
- английский;
- арабском.
В то же время главный редактор СМИ Брайан Боннер заявил, что после закрытия деятельности газеты уйдет на пенсию.
Что такое Kyiv Post?Это еженедельная англоязычная газета, которую издают в Киеве. Она является первой и самой популярной англоязычной газетой Украины. Издание основал в 1996 году американец Джед Санден. Девиз медиа с 2018 года – "Глобальный голос Украины".
Какая позиция команды СМИ
Позицию команды Kyiv Post высказала в своем фейсбуке журналистка издания Анна Миронюк. Она отметила, что еще 3 недели назад Киван говорил, будто намерен расширить СМИ и запустить украиноязычное медиа под брендом издания.
Журналистка подчеркнула, что это стало для всех неожиданностью. В таком решении увидели риски. В частности это похоже на вмешательство в редакционную политику.Заметим! Еще в октябре появилась информация, что издание будут перезапускать. Тогда главный редактор заявлял, что запустят украиноязычный проект с таким же названием.
После того, как команда отреагировала на такую позицию и захотела сохранить независимость, это вызвало сопротивление владельца.
Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что их уволили... Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Аднана Кивана,
– заявила Миронюк.
Она отметила, что Киван официально заявил о планах трансформировать издание и хочет уже за месяц запустить его вместе с новой командой.Кстати! Менеджер медиа Елена Ротари объявила о вакансиях в "новом издании".
Журналистка считает, что владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных работников, несмотря на то, что в 2018 году обещал сохранить независимое издание.
"Мы предложили ему продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции. Он не согласился", – добавила Миронюк.
Напомним, что Аднан Киван – один из крупнейших одесских застройщиков. Девелопер имеет компанию KADORR Group. Также ему принадлежит Киван-компани, с филиалами в странах Ближнего Востока, Египте и Нигерии.
Kyiv Post по деятельности Кивана: что известно
- В 2018 году Киван купил издание у украинско-британского бизнесмена Мохаммада Захура.
- Бизнесмен заявил, что сумма сделки была намного больше, чем 3,5 миллиона долларов.
- Согласно информации Opendatabot, юридическое лицо Kyiv Post – ООО Бизнесгрупп в 2020 году получило 13 399 миллионов гривен дохода.