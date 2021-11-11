Kyiv Post вновь возглавил канадец Люк Шенье
Источник:"Детектор медиа"
Новым гендиректором газеты Kyiv Post стал канадец Люк Шенье. Он возглавлял работу издания с 2016 по 2018 годы. Мужчина заявил о "возвращении в непростое время".
Шенье займется следующим этапом развития Kyiv Post. Об этом рассказал владелец Kyiv Post Аднан Киван.
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Киван поделился планами по расширению издания и укреплению позиции Kyiv Post как глобального Голоса Украины. Владелец надеется на продолжение "тесного сотрудничества с украинским и международным сообществом" в последующие недели.
Возвращение в "непростое время"
Шенье уверен, что уважение к редакционной независимости остается неизменным.
Я беру на себя эту роль, уверен, что Kyiv Post играет жизненно важную роль в будущем Украины. Я возвращаюсь в непростое время в 26-летней истории Kyiv Post,
– сказал Шенье.
Гендиректор добавил, что будет работать над поддержкой ценностей прозрачности и честности Kyiv Post на посту гендиректора издания.
Работу приостанавливали неохотно
Шенье подчеркнул, что решение о приостановлении выпуска газеты от 8 ноября принимали неохотно. Этому предшествовал полный разрыв отношений с сотрудниками издания "из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".
Гендиректор надеется, что ни один сотрудник не останется без разумной материальной поддержки, независимо от того, хочет ли он быть частью расширенной Kyiv Post.
В ближайшие недели Шенье хочет встретиться со всей командой лично и обсудить возможность продолжения сотрудничества.
Что этому предшествовало
- Киван заявил, что издание Kyiv Post временно останавливает свою работу. СМИ закроют на короткое время, чтобы, мол, перезапустить.
- До конца 2021 года должны набрать команду и возобновить работу. Kyiv Post будет выходить на 4 языках: украинском; русском; английском; арабском.
- Журналистка издания Анна Миронюк призналась, что решение стало неожиданностью. Это было похоже на вмешательство в редакционную политику.
- Редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что ситуация может быть обусловлена давлением на Кивана со стороны Офиса Президента.