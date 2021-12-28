Kyiv Post возглавил британский журналист украинского происхождения Богдан Нагайло

Исполняющим обязанности главного редактора временно остановленного издания Kyiv Post был назначен Богдан Нагайло. Он сыграл ключевую роль в управлении обновлением редакции.

Нагайло работал над привлечением новой команды издания. Об этом заявил гендиректор Kyiv Post Media Люк Шенье.

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Kyiv Post с гордостью сообщает о назначении Богдана Нагайло исполняющим обязанности главного редактора,

– говорится в сообщении издания.

Что известно о Богдане Нагайло

Источник: Википедия

69-летний журналист родился в Великобритании в семье беженцев из Тернополя.

Он писал материалы для изданий "The Times", "The Guardian", "Observer", "New Statesman", "Spectator", "Index on Censorship" и "The Wall Street Journal." Нагайло привлекал внимание к украинским диссидентам и Голодомору 1932 – 1933 годов.

В течение 1989 – 1991 годов журналист возглавлял украинскую службу "Радио Свобода".

Около 20 лет Нагайло работал в ООН.

Подробности о временном закрытии Kyiv Post

8 ноября 2021 года издание Kyiv Post объявило о "временном закрытии". Для журналистов это было неожиданностью. Они заявили, что владелец издания Аднан Киван пытался вмешиваться в редакционную политику. Впоследствии редакция отметила, что "владелец избавляется от неудобных журналистов". Работники предложили Кивану продать им издание, однако он отказался.

Гендиректором газеты Kyiv Post стал Люк Шенье. По его словам газету прекратили издавать после "полного разрыва отношений с сотрудниками из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".

8 декабря издание возобновило работу в онлайн-режиме. Редакция решила делать весь контент бесплатным.