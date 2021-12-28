Нагайло працював над залученням нової команди видання. Про це заявив гендиректор Kyiv Post Media Люк Шеньє.

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Kyiv Post з гордістю повідомляє про призначення Богдана Нагайла виконувачем обов'язків головного редактора,

– мовиться у повідомленні видання.

Що відомо про Богдана Нагайла

Джерело: Вікіпедія

69-річний журналіст народився у Великій Британії в родині біженців з Тернополя.

Він писав матеріали для видань "The Times", "The Guardian", "Observer", "New Statesman", "Spectator", "Index on Censorship" та "The Wall Street Journal. Нагайло привертав увагу до українських дисидентів та Голодомору 1932 – 1933 років.

Упродовж 1989 – 1991 років журналіст очолював українську службу "Радіо Свобода".

Близько 20 років Нагайло працював в ООН.

Деталі про тимчасове закриття Kyiv Post

8 листопада 2021 року видання Kyiv Post оголосило про "тимчасове закриття". Для журналістів це було несподіванкою. Вони заявили, що власник видання Аднан Ківан намагався втручатися в редакційну політику. Згодом редакція зазначила, що "власник позбувається незручних журналістів". Працівники запропонували Ківану продати їм видання, однак той відмовився.

Гендиректором газети Kyiv Post став Люк Шеньє. За його словами газету припинили видавати після "повного розриву відносин зі співробітниками через протидію планам масштабного розширення Kyiv Post".

8 грудня видання відновило роботу в онлайн-режимі. Редакція вирішила робити весь контент безкоштовним.