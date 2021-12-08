Kyiv Post возобновляет работу в онлайн-режиме с 8 декабря
Источник:Kyiv Post
Англоязычное издание Kyiv Post возобновляет ежедневное онлайн-освещение новостей с 8 декабря. Часть уволенной редакции заявила, что не имеет к этому отношения.
О восстановлении работы сообщили в издании. Об этом в письме заявил его генеральный директор Люк Шенье.
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Kyiv Post снова будет работать с 8 декабря
Издание Kyiv Post возобновляет ежедневное освещение новостей в интернете с 8 декабря. Мы собрали команду увлеченных и опытных журналистов, которые разделяют ценности Kyiv Post и преданность качественной журналистике,
– говорится в заявлении.
Там также добавили, что журналисты издания продолжат свою миссию по обеспечению международной и внутренней аудитории важным освещением украинских дел и будут оставаться маяком демократии и объективности.
Издание делает контент бесплатным
В письме Шенье напомнил, что Kyiv Post принял стратегическое решение удалить свой платный доступ и сделать весь контент бесплатным онлайн для максимально широкой международной аудитории.
"Мы уважаем решение некоторых подписчиков отменить свою подписку после временного приостановления публикаций 8 ноября, тогда как других (подписчиков – 24 канал) коснулась дальнейшая техническая ошибка, которая привела к дальнейшим отменам... Возврат денег начался и продлится до тех пор, пока всех соответствующих подписчиков не будет возвращено", – заверил Шенье.
Издание, по его словам, находится в тесном контакте со своим глобальным поставщиком услуг по обработке платежей, который заверил, что будет обрабатывать все платежи по возврату в кратчайшие сроки.
Гендиректор добавил, что в 2022 – 2023 годах планируют включить несколько новых услуг Kyiv Post на разных языках, в частности на французском, арабском, украинском, немецком и русском.
Часть уволенных журналистов тоже сделали заявление
В то же время команда The Kyiv Independent-медиа, которое создали 30 уволенных из Kyiv Post журналистов, – уточнила, что не имеет отношения к перезапуску издания.
Ни один из уволенных журналистов и редакторов, входящих в команду The Kyiv Independent, не присоединился к новому Kyiv Post. Киван уволил нас 8 ноября за то, что мы отстаивали редакционную независимость,
– подчеркнули они.
Журналисты считают, что тот день стал концом конец Kyiv Post как надежного источника новостей об Украине.Справка. 22 ноября уволенная редакция Kyiv Post создала новое англоязычное медиа – The Kyiv Independent.
Временное закрытие Kyiv Post: что известно
- 8 ноября 2021 года издание Kyiv Post объявило о "временном закрытии". Для журналистов это было неожиданностью. Они заявили, что владелец издания одесский бизнесмен Аднан Киван пытался вмешиваться в редакционную политику, хотел запустить ТВ-канал и увеличить редакцию.
- Впоследствии журналисты издания выступили с официальным заявлением, отметив, что "владелец избавляется от неудобных журналистов". Они предложили Кивану продать им издание или передать торговую марку Kyiv Post, тот ответил отказом.
- Генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье. Он рассказал, что временно прекратить издавать газету решили после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".
- Интерфакс-Украина пишет, что издатель планирует сохранить печатную версию Kyiv Post, а также запустить украинскую версию проекта. Кроме того, Шенье намерен обсудить с ранее уволенной редакцией Kyiv Post возможность продолжения сотрудничества.
Kyiv Post при деятельности Кивана: кратко
- В 2018 году Киван купил издание у украинско-британского бизнесмена Мохаммада Захура.
- Бизнесмен заявил, что сумма сделки была намного больше, чем 3,5 миллиона долларов.
- Согласно информации Opendatabot, юридическое лицо Kyiv Post-ООО "Бизнесгруп" в 2020 году получило 13 399 миллионов гривен дохода.
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