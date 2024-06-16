С участием политиков и дипломатов Запада: сегодня в Киеве состоится Марш равенства

16 июня впервые с начала полномасштабного вторжения в столице пройдет Марш равенства. Его посетят иностранные политики и дипломаты.

В Марше равенства КиевПрайд можно участвовать только по предварительной регистрации. Известно, что мероприятие состоится на улицах Киева, неподалеку от укрытия. Ранее КГГА запретила проводить марш в метро.

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"Право каждого из нас оставаться собой"

В киевской мэрии прокомментировали предстоящий марш. Так, заместитель Кличко Николай Поворозник призвал киевлян и гостей города продемонстрировать свою толерантность ко всем людям, независимо от гендера, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания, цвета кожи, физического состояния, взглядов. "Марш Равенства это, прежде всего, о правах человека и о праве каждого из нас оставаться собой", – подчеркнул чиновник.

Чиновник отметил, что в мероприятии примут участие представители дипломатических миссий, политики иностранных государств, представители международных организаций, международные наблюдатели, активисты, общественность.

Организаторы Марша равенства заявили, что проработали все возможные вызовы, с которыми может столкнуться мирная акция. Для обеспечения безопасности мероприятия от ракетной атаки, марш состоится в непосредственной близости к сертифицированному укрытию.

Относительно угроз нападения на мирное мероприятие и угроз сделать марш КиевПрайд "не мирным" – по нашему мнению, это не может быть препятствием для проведения мероприятия. Поскольку урегулирование данных рисков является задачей полиции и других органов безопасности,

– говорится в сообщении КиевПрайда.

Организаторы отметили, что Марш призван заявить о важности соблюдения прав всех ЛГБТК.

Также они подчеркнули, что планируют привлекать внимание международного сообщества к актуальным проблемам Украины: поставки сбои, возвращение пленных, привлечение ресурсов для помощи гражданскому населению.

Украинские церкви осудили КиевПрайд.

Тем временем Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций осудил проведение Марша равенства. В заявлении церквей говорится, что Марш якобы является политическим и идеологическим мероприятием, который имеет целью не поддержку прав человека, а подрыв общества страны, которая находится в войне.

"Ради будущего украинского народа и государства, призываем прекратить распространение пропаганды еще одной тоталитарной идеологии, связанной с марксизмом, и проведение позорных мероприятий", – заявили в ВСЦиРО.