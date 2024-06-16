У Марші Рівності КиївПрайд можна брати участь лише за попередньою реєстрацією. Відомо, що захід відбудеться на вулицях Києва, неподалік від укриття. Раніше КМДА заборонила проводити марш у метро.

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"Право кожного з нас залишатись собою"

У київській мерії прокоментували майбутній марш. Так, заступник Кличка Микола Поворозник закликав киян та гостей міста продемонструвати свою толерантність до всіх людей, незалежно від гендеру, сексуальної орієнтації, національності, віросповідання, кольору шкіри, фізичного стану, поглядів. "Марш Рівності це, насамперед, про права людини і про право кожного з нас залишатись собою", – наголосив чиновник.

Посадовець зазначив, що у заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі, активісти, громадськість.

Організатори Маршу Рівності заявили, що пропрацювали усі можливі виклики, з якими може стикнутися мирна акція. Задля убезпечення заходу від ракетної атаки, марш відбудеться у безпосередній близькості до сертифікованого укриття.

Щодо загроз нападу на мирний захід і погроз зробити марш КиївПрайд "не мирним" – на нашу думку, це не може бути перешкодою для проведення заходу. Оскільки врегулювання даних ризиків є завданням поліції та інших органів безпеки,

– йдеться у повідомленні "КиївПрайду".

Організатори наголосили, що Марш покликаний заявити про важливість дотримання прав всіх ЛГБТК.

Також вони підкреслили, що планують привернуюти увагу міжнародної спільноти до актуальних проблем України: постачання збої, повернення полонених, залучення ресурсів для допомоги цивільному населенню.

Українські церкви засудили "КиївПрайд".

Тим часом Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій засудила проведення Маршу Рівності. У заяві церков йдеться, що Марш нібито є політичним та ідеологічним заходом, який має на меті не підтримку прав людини, а підрив суспільства країни, яка перебуває у війні.

"Заради майбутнього українського народу та держави, закликаємо припинити поширення пропаганди ще однієї тоталітарної ідеології, пов’язаної з марксизмом, і проведення ганебних заходів", – заявили у ВРЦіРО.