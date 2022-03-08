В Кыргызстане водителей штрафуют за наклейки-символы оккупантов России "Z"
Источник:"Радио Азаттык"
Киргизская милиция штрафует водителей, которые наклеили себе на машину Z – символ российского вторжения. Правоохранители говорят – это не предусмотрено правилами.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной милиции. Наклейки разных символов – это нарушение законодательства.
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Нарушителей штрафуют
По закону накладывается штраф – 5,5 тысячи сомов, а машину перевозят на штрафплощадку. На авто запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующих разрешений и лицензий,
– отметили в пресс-службе.
Сколько именно водителей уже получили финансовое наказание – пока неизвестно. Точно один случай был, потому что соответствующее видео выложила в соцсетях милиция. Наклейку с этого транспортного средства сняли.
Смотрите видео / Видео из твиттера:
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