Депутата-миллионершу Лабунскую судят из-за долгов за коммуналку
- Печерский районный суд Киева рассматривает иск КП "Киевтеплоэнерго" против депутата Анжелики Лабунской и ее сына из-за долгов за коммунальные услуги.
- Лабунская владеет значительными активами, но не оплатила коммунальные долги; суд назначен на 29 сентября 2025 года.
- Лабунская также является ответчиком по делу о взыскании налогового долга, которое рассматривает Главное управление ГНС в Киевской области.
Печерский районный суд Киева открыл производство по иску КП "Киевтеплоэнерго" против народного депутата Анжелики Лабунской и ее сына Андрея Барсука. Речь идет о задолженности за коммунальные услуги, вероятно – за отопление квартиры в столице.
Согласно декларации, Лабунская владеет состоянием на 2,3 миллиона долларов США и 24 миллиона гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
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Депутата-миллионершу судят за долги по коммуналке
Печерский суд Киева открыл дело против депутата Анжелики Лабунской по иску "Киевтеплоэнерго" из-за неуплаты коммуналки.
Анжелика Лабунская, которая представляет фракцию "Батькивщина", уже более полутора лет не появляется на пленарных заседаниях Верховной Рады. В то же время в своей декларации за 2024 год она указала существенные активы: 2,3 миллиона долларов США, 300 тысяч евро, 250 тысяч швейцарских франков и более 24 миллионов гривен. Несмотря на это, семья не оплатила коммунальные долги, что и стало основанием для судебного процесса.
Интересы ответчиков в суде будет представлять адвокат. Заседание по делу назначено на 29 сентября 2025 года. Судьей определена Татьяна Ильева, которая является фигуранткой уголовного производства, расследуемого НАБУ.
Это не единственное судебное дело с участием Лабунской. Она также является ответчиком в деле по иску Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области о взыскании налогового долга.