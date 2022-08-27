Такой лагерь работает в селе Мелекино недалеко от Мариуполя. Об этом 24 канала рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

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По его словам, туда строят детей с близлежащих оккупированных территорий – из Мариуполя и Мариупольского района, а также Волновахи.

"Из Мариуполя там 10 – 12 детей. Это дети тех коллаборантов, которые одними из первых присоединились к оккупационному режиму", – рассказал Андрющенко.

Чему россияне учат украинских детей

Как сообщил советник городского головы Мариуполя, в Мелекино детей муштруют в традициях "неопионерии".



россияне устроили лагерь "патриотического воспитания" в селе Мелекино / Фото Мариупольского горсовета

россияне уделяют внимание физической подготовке и так называемому "патриотическому воспитанию", а также учат детей обращаться с оружием и стрелять .



оккупанты учат девушек обращению с оружием / Фото Мариупольского горсовета

По словам Андрющенко, лагерь в Мелекино напоминает гитлерьюгенд – молодежную военизированную организацию времен нацистской Германии, однако на российский лад.

Устраивают там путинюгенд. Детей учат на примере того, как нужно защищать россию, хотят сделать из них "пионеров-героев". Фактически наших детей с детства учат, как нужно убивать украинцев,

– подчеркнул мэр Мариуполя.

Второй заезд за лето

Он добавил, что россияне организовали уже второй заезд в так называемый лагерь за это лето. Пока работает только один такой лагерь на оккупированной территории Донецкой области.



Украинских детей воспитывают в традициях "неопионерии" / Фото Мариупольского горсовета

"Если бы у оккупантов было немного больше времени, то лагерей бы больше", - отметил Андрющенко.



Оккупанты насаждают детям ненависть к украинцам /Фото Мариупольского горсовета

"Украинофобия насаждается безумными темпами"

Он также рассказал, что 23 августа, в канун Дня Независимости Украины, российские захватчики организовали в Мариуполе большой форум педагогов. На мероприятие собрали директоров школ и учителей, согласившихся сотрудничать с оккупационными властями.

Им пытались объяснить, как нужно учить детей. Им говорили, что нужно учить детей на примерах "пионеров-героев", которые одно время приобщались к войне и защищали свою родину. То есть украинофобия насаждается бешеными темпами,

– подчеркнул Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что, судя по всему, именно так и выглядит "денацификация", о которой постоянно говорят русские.

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