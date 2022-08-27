Такий табір працює у селі Мелекіно неподалік Маріуполя. Про це 24 каналу розповів радник мера міста Петро Андрющенко.
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За його словами, туди зводять дітей з довколишніх окупованих територій – з Маріуполя та Маріупольського району, а також Волновахи.
"З Маріуполя там 10 – 12 дітей. Це діти тих колаборантів, які одними з перших долучилися до окупаційного режиму", – розповів Андрющенко.
Чому росіяни вчать українських дітей
Як повідомив радник міського голови Маріуполя, у Мелекіному дітей муштрують у традиціях "неопіонерії".
росіяни влаштували табір "патріотичного виховання" у селі Мелекіно / Фото Маріупольської міськради
росіяни приділяють увагу фізичній підготовці та так званому "патріотичному вихованню", а також вчать дітей поводитися зі зброєю і стріляти.
Окупанти вчать дівчат поводженню зі зброєю / Фото Маріупольської міськради
За словами Андрющенка, табір у Мелекіному нагадує гітлер'югенд – молодіжну воєнізовану організацію часів нацистської Німеччини, однак на російський лад.
Влаштовують там путін'югенд. Дітей вчать на прикладі того, як треба захищати росію, хочуть зробити з них "піонерів-героїв". Фактично наших дітей з дитинства навчають, як треба вбивати українців,
– наголосив мер Маріуполя.
Другий заїзд за літо
Він додав, що росіяни організували вже другий заїзд до так званого табору за це літо. Поки що працює лише 1 такий табір на окупованій території Донецької області.
Українських дітей виховують у традиціях "неопіонерії" / Фото Маріупольської міськради
"Якби окупанти мали трохи більше часу, то таборів би більшало", – зауважив Андрющенко.
Окупанти насаджують дітям ненависть до українців /Фото Маріупольської міськради
"Українофобія насаджується шаленими темпами"
Він також розповів, що 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, російські загарбники організували у Маріуполі великий форум освітян. На захід зібрали директорів шкіл і вчителів, які погодилися співпрацювати з окупаційною владою.
Їм намагалися пояснити, як треба вчити дітей. Їм говорили, що треба навчати дітей на прикладах "піонерів-героїв", які у свій час долучалися до війни і захищали свою батьківщину. Тобто українофобія насаджується шаленими темпами,
– наголосив Андрющенко.
Радник мера Маріуполя додав, що, судячи з усього, саме так і виглядає "денацифікація", про яку постійно торочать росіяни.
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Як живуть діти на окупованих росією територіях
- У Маріуполі російські окупанти планують відкрити всього 4 школи, де викладатимуть дітям тільки 3 предмети. Це пов'язано з адаптацією до російської освіти. Як зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, діти не розуміють російських слів. Вони сприймають побутову мову, проте не терміни з математики, фізики чи хімії.
- Окупаційна влада Херсонщини анонсувала, нібито готова відкрити 100 навчальних закладів за своєю програмою у регіоні. росіяни навіть обіцяють херсонцям щомісячну платню, якщо діти підуть в "їхні" школи.
- На окупованій Луганщині бойовики почали готувати дітей до війни. Їм промивають мізки на "побєдобісних" заходах. Також окупанти у Луганську викрадають українських підлітків, таким чином шантажуючи їхніх батьків, аби ті йшли на війну.