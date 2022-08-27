Такий табір працює у селі Мелекіно неподалік Маріуполя. Про це 24 каналу розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

Читайте також "росія принесла вбивства та знущання": діти, що виїхали з Маріуполя, встановили новий рекорд

За його словами, туди зводять дітей з довколишніх окупованих територій – з Маріуполя та Маріупольського району, а також Волновахи.

"З Маріуполя там 10 – 12 дітей. Це діти тих колаборантів, які одними з перших долучилися до окупаційного режиму", – розповів Андрющенко.

Чому росіяни вчать українських дітей

Як повідомив радник міського голови Маріуполя, у Мелекіному дітей муштрують у традиціях "неопіонерії".



росіяни влаштували табір "патріотичного виховання" у селі Мелекіно / Фото Маріупольської міськради

росіяни приділяють увагу фізичній підготовці та так званому "патріотичному вихованню", а також вчать дітей поводитися зі зброєю і стріляти.



Окупанти вчать дівчат поводженню зі зброєю / Фото Маріупольської міськради

За словами Андрющенка, табір у Мелекіному нагадує гітлер'югенд – молодіжну воєнізовану організацію часів нацистської Німеччини, однак на російський лад.

Влаштовують там путін'югенд. Дітей вчать на прикладі того, як треба захищати росію, хочуть зробити з них "піонерів-героїв". Фактично наших дітей з дитинства навчають, як треба вбивати українців,

– наголосив мер Маріуполя.

Другий заїзд за літо

Він додав, що росіяни організували вже другий заїзд до так званого табору за це літо. Поки що працює лише 1 такий табір на окупованій території Донецької області.



Українських дітей виховують у традиціях "неопіонерії" / Фото Маріупольської міськради

"Якби окупанти мали трохи більше часу, то таборів би більшало", – зауважив Андрющенко.



Окупанти насаджують дітям ненависть до українців /Фото Маріупольської міськради

"Українофобія насаджується шаленими темпами"

Він також розповів, що 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, російські загарбники організували у Маріуполі великий форум освітян. На захід зібрали директорів шкіл і вчителів, які погодилися співпрацювати з окупаційною владою.

Їм намагалися пояснити, як треба вчити дітей. Їм говорили, що треба навчати дітей на прикладах "піонерів-героїв", які у свій час долучалися до війни і захищали свою батьківщину. Тобто українофобія насаджується шаленими темпами,

– наголосив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав, що, судячи з усього, саме так і виглядає "денацифікація", про яку постійно торочать росіяни.

Андрющенко розповів про плани окупантів щодо судилища над азовцями: дивіться відео

Як живуть діти на окупованих росією територіях