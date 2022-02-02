Лагеря военных и "Искандеры": показали новые снимки российских сил возле Украины
Источник:твиттер Кристофера Миллера
СМИ обнародовали новые спутниковые снимки размещения российских войск в Беларуси, в оккупированном Крыму и западной частей России. Важно, что государство-агрессор стянуло свои "Искандеры".
Компания Maxar Technologies показала фотографии белорусских полигонов, на которых видны целые лагеря военных с навесами и укрытиями.
Кстати Зеленский прокомментировал снимки с дронов, которые часто распространяют иноСМИ
Россия наращивает военные мощности
В течение последних двух недель в Беларуси появились новые точки дислокации российских войск.
В компании отметили, что это свидетельствует о повышении общей боевой готовности. На полигонах наблюдают местные военные учения, включая боевую артиллерийскую стрельбу и маневрну подготовку.
Где сделали снимки
- в Бахчисарае, Новоозерном, Евпатории, Ангарске в оккупированном Крыму.
- на Брестском, Осиповичском и Обуз-Лесновском полигонах в Беларуси,
- в русских Ельне, Погоново, Курске, Ростове-на-Дону.
Кстати," Искандеры" видны именно на снимках с Осиповичей.
Наращивание российских сил / Фото обнародовал Кристофер Миллер:
Что думает Зеленский о снимках с дронов
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что спутниковые снимки не позволяют оценивать наращивание войск России у украинских границ.
Он замечал, что украинские профессионалы оценивают ситуацию глубже.
Что известно о скоплении российских войск у границ
- Российских войск стало больше у украинских границ еще с осени 2021 года. Украинская и американская разведки предполагают, что Москва может атаковать в феврале.
- Однако украинские власти призвали не паниковать и не собирать "тревожный чемоданчик".
- Запад угрожал Кремлю серьезными санкциями.
- В конце января в России заявили, что якобы "военные учения" закончились. Поэтому государство-агрессор отводит часть своих сил.
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