Правоохранители отметили, что женщина самовольно покинула медучреждение. Ранее она отбыла наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.
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Как выглядит разыскиваемая Лариса Абидокова
Следовательно, в полиции попросили всех граждан, кто может владеть информацией относительно Ларисы, сообщить о ней правоохранителям.
Если вы узнали женщину на изображении или владеете какой-либо информацией относительно нее, просьба срочно сообщить по телефону 0933034986 или на спецлинию 102,
– написали в телеграм-канале полиции Киевщины.
Полиция разыскивает Ларису Абидокову / Фото полиции Киевщины
Приметы разыскиваемой Ларисы Абидоковой:
- с виду 36 лет;
- рост – 160 см;
- среднего телосложения;
- имеет светлые волосы;
- карие глаза.
Также известно, что во время бегства была одета в спортивный костюм темно-синего цвета. Обувь же была черного цвета.
В Харьковской области четыре дня искали 2-летнего ребенка
- Вечером 23 мая в селе Скрипаи Харьковской области пропала 2-летняя Виолетта Мужечук со двора собственного дома. Сначала к поискам ребенка привлекли более 100 человек.
- Впоследствии количество лиц, разыскивавших ребенка, достигла более 400. Были привлечены не только силы полиции, но и ГСЧС, кинологи, водолазы, волонтеры, работники лесного хозяйства, жители села и близлежащих населенных пунктов. Более того, 27 мая на ее поиски вышло почти 1000 человек.
- К счастью, 27 мая маленькая девочка нашлась. Полицейские Богодуховского района обнаружили ребенка в густом лесу, в кустах, в шести километрах от дома. Лес, в котором она заблудилась, имеет общую площадь 3700 гектаров.
- Виолетта, найденная в лесу после 90 часов поисков, находится вместе с мамой в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской областной детской клинической больницы. По словам медиков, состояние здоровья ребенка имеет положительную динамику и улучшается, а угрозы для жизни нет.