Правоохоронці зазначили, що жінка самовільно залишила медустанову. Раніше ж вона відбула покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
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Як виглядає розшукувана Лариса Абідокова
Відтак у поліції попросили усіх громадян, хто може володіти інформацією стосовно Лариси, повідомити про неї правоохоронцям.
Якщо ви впізнали жінку на зображенні або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, прохання терміново повідомити за номером телефону 0933034986, або на спецлінію 102,
– написали в телеграм-каналі поліції Київщини.
Поліція розшукує Ларису Абідокову / Фото поліції Київщини
Прикмети розшукуваної Лариси Абідокової:
- на вигляд 36 років;
- зріст – 160 см;
- середньої статури;
- має світле волосся;
- карі очі.
Також відомо, що під час втечі була одягнена у спортивний костюм темно-синього кольору. Взуття ж було чорного кольору.
На Харківщині чотири дні шукали 2-річну дитину
- Ввечері 23 травня у селі Скрипаї, що на Харківщині, пропала 2-річна Віолетта Мужечук з подвір'я власного будинку. Спершу до пошуків дитини залучили понад 100 осіб.
- Згодом кількість осіб, які розшукували дитину, сягнула понад 400. Були залучені не лише сили поліції, а ДСНС, кінологи, водолази, волонтери, працівники лісового господарства, мешканці села та прилеглих населених пунктів. Ба більше, 27 травня на її пошуки вийшло майже 1000 людей.
- На щастя, 27 травня маленька дівчинка знайшлася. Поліцейські Богодухівського району виявили дитину в густому лісі, в кущах, за шість кілометрів від дому. Ліс, в якому вона заблукала, має загальну площу 3 700 гектарів.
- Віолетта, яку знайшли у лісі після 90 годин пошуків, наразі перебуває разом із мамою у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Харківської обласної дитячої клінічної лікарні. За словами медиків, стан здоров'я дитини має позитивну динаміку та покращується, а загрози життю немає.