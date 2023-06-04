Представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии для 24 Канала рассказала, что тело мужчины обнаружили еще 3 июня. Она подчеркнула, что это было убийство, а также ответила, действительно ли он был военным.
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Что известно об убитом мужчине
Юлия Гирдвилис сообщила, что 3 июня около 4.15 в полицию поступил вызов, что на территории парка Киото обнаружили человека с травмой головы. По прибытию полицейские обнаружили труп мужчины, с виду которому около 40 лет. Предварительно правоохранители считают, что это было умышленное убийство.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье умышленное убийство,
– подчеркнула пресс-секретарь полиции.
Является ли убитый мужчина военнослужащим
По словам пресс-секретаря полиции, убитый мужчина – не военный. Однако он был в тактической одежде.
Он не военнослужащий. Возможно из-за тактической одежды люди восприняли то, что он военный,
– сказала она.
Она добавила, что правоохранители проводят расследование и пытаются установить все обстоятельства происшествия.
К слову, на днях трагическое и одновременно загадочное событие произошло и в Хмельницкой области. В пограничной академии обнаружили тело курсанта второго курса.
Смерть курсанта в Хмельницком всколыхнула город
- Произошло это 1 июня примерно в 04:30 в пограничной академии Хмельницкого обнаружили тело курсанта с огнестрельным ранением.
- На место происшествия сразу вызвали правоохранителей и медиков, однако, к сожалению, было поздно. В сети утверждают, что насильственных действий в отношении юноши не было. Однако это еще должно установить следствие.
- В сети сообщается, что курсант 2004 года рождения. Родом из села Маниковцы в Хмельницком районе. О нем отзываются исключительно положительно – известно, что он был спортсменом. Его старший брат служит в одном из спецподразделений, тоже окончил также пограничную академию.