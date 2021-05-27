Должен нести ответственность, – Латушко пояснил, что ждет Лукашенко после президентства

Решение по декрету Александра Лукашенко в случае гибели – абсурдно. В то же время после президентства на него может ждать уголовная ответственность.

Об этом рассказал оппозиционер и экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что адекватность принятия решения о декрете оппозиции достаточно сложно комментировать.

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Павел Латушко пояснил, что Лукашенко сделал достаточно много действий, которые предусматривают уголовное наказание.

"Согласно закону, он (Лукашенко – 24 канал) должен нести ответственность. Он нарушил Конституцию, неоднократно и публично сам признавал, что давал указания бросать гранаты, задерживать людей, стрелять и применять насилие", – сказал Латушко.

Какая ответственность ждет Лукашенко

. Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", который подписал Лукашенко , регулирует механизм действий в Беларуси на случай гибели Лукашенко.

Оппозиционер объяснил, что самопровозглашенный президент Беларуси публично признавал, что он нарушает Конституцию. Действия, связанные с пытками и репрессиями, имеют прямой выход на Лукашенко, отметил экс-министр культуры Беларуси.

Соответственно при открытии уголовных дел появится вопрос о его уголовной ответственности. Здесь дорога очевидна – уголовно-правовая ответственность,

– отметил Латушко.

Однако он объяснил, что ответственность будет, только если Лукашенко не успеет убежать в некую "дальнюю" страну.

Интервью с Павлом Латушко на 24 канале: смотрите видео