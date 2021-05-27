Про це розповів опозиціонер та ексміністр культури Білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що адекватність прийняття рішення щодо декрету опозиції досить складно коментувати.

До теми Тихановська анонсувала глобальний пікет солідарності з Білоруссю

Павло Латушко пояснив, що Лукашенко зробив досить багато дій, які передбачають кримінальне покарання.

"Згідно з законом, він (Лукашенко – 24 канал) має нести відповідальність. Він порушив Конституцію, неодноразово й публічно сам визнавав, що давав вказівки кидати гранати, затримувати людей, стріляти та застосовувати насильство", – сказав Латушко.

Довідка. Декрет "Про захист суверенітету і конституційного ладу", який підписав Лукашенко, регулює механізм дій у Білорусі на випадок загибелі Лукашенка.

Яка відповідальність чекає Лукашенка

Опозиціонер пояснив, що самопроголошений президент Білорусі публічно визнавав, що він порушує Конституцію. Дії, які пов'язані з катуваннями та репресіями мають прямий вихід на Лукашенка, зазначив ексміністр культури Білорусі.

Відповідно при відкритті кримінальних справ з'явиться питання щодо його кримінальної відповідальності. Тут дорога очевидна кримінально-правова відповідальність,

– зазначив Латушко.

Проте він пояснив, що відповідальність буде тільки якщо Лукашенко не встигне втекти в якусь "далеку" країну.

Інтерв'ю з Павлом Латушком на 24 каналі: дивіться відео