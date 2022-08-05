Латушко заявил о подготовке к началу "деоккупации" беларуси

белорусы понимают, что приказы их власть получает из кремля, а весь режим, в том числе и лукашенко, – это марионетки. Поэтому оппозиция готовится к "деоккупации" беларуси, в частности, планируют создать национально-освободительное движение.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер, экс-министр культуры беларуси Павел Латушко. Он говорит, что сейчас спецслужбы Лукашенко работают над тем, чтобы подавить белорусское общество.

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По его словам, массовые задержания и заключение белорусов демотивируют и запугивают большинство населения. "Это приводит к тому, что люди пытаются отвлечься, условно "закрыться дома", чтобы не обращать на это внимание", – ответил оппозиционер.

Но, как отметил Латушко, есть "кристаллизация" определенной части общества, которая, конечно, ожидает четкого посыла со стороны демсил беларуси о том, что можно делать в такой ситуации.

На днях у нас будет конференция в Вильнюсе, где мы выработаем стратегию на ближайшее время, в том числе и в отношении тех белорусов, которые готовы к активным действиям.

– заявил он.

Политик отметил, что оппозиция сейчас действует, но вопрос в том, дает ли это обратную реакцию внутри белорусского общества.

"Ведь открыто она действовать не может, это может быть только подпольная деятельность, невозможно выйти с протестом. В стране даже нет независимых СМИ, только те которые работают за границей", – сказал он.

По его мнению, сегодня беларусь – это тоталитарное государство как фашистская Германия, где протесты означают заключение.

Латушко рассказал, что для того чтобы это дало результат, необходимо создать серьезные структуры внутри беларуси, где расписан план действий. Все, кто готов рисковать, сейчас над этим трудятся.

Также обсуждается вопрос создания транзитного правительства как органа власти и создания белорусского протопарламента.

С расчетом того, что беларусь оккупирована территория, здесь марионеточный режим во власти, то мы должны говорить об институтах от имени государств, которые будут бороться за независимость беларуси,

– ответил оппозиционер

Он добавил, что как бы сложно сейчас ни было белорусам принимать решения, связанные с огромным риском тюрьмы и преследований, они должны готовиться к этому.

Латушко подчеркнул, что у них есть план "Победа" и туда нужно записываться. Это достаточно безопасно. Они готовят создание национально-освободительного движения. "Надеюсь, что туда войдут структуры, которые готовы к жестким силовым действиям", – сказал он.

Оппозиционер также отметил, что для белорусов важна победа Украины, они в это верят, это создаст для них возможности.

Латушко о действиях оппозиции и "деоккупации" беларуси: видео



К слову, генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказывал, что россия ставит перед собой задачу растянуть способности украинской армии, в том числе наступательные. По его мнению, именно поэтому оккупанты и расшатывают ситуацию вдоль белорусско-украинской границы.