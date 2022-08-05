Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко. Він каже, що зараз спецслужби Лукашенка працюють над тим, щоб придушити білоруське суспільство.

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За його словами, масові затримання та ув'язнення білорусів демотивують та залякують більшість населення. "Це призводить до того, що люди намагаються абстрагуватися, умовно "закритися вдома", щоб не звертати на це увагу", – відповів опозиціонер.

Але, як зазначив Латушко, є "кристалізація" певної частини суспільства, яка звісно чекає чіткого посилу з боку демсил білорусі про те, що можна робити в такій ситуації.

Днями в нас буде конференція у Вільнюсі, де ми виробимо стратегію на найближчий час, зокрема і у відношенні до тих білорусів, які готові до активних дій,

– заявив він.

Політик зазначив, що опозиція зараз діє, але питання в тому, чи дає це зворотну реакцію всередині білоруського суспільства.

"Адже відкрито вона діяти не може, це може бути лише підпільна діяльність, неможливо вийти з протестом. В країні навіть немає незалежних ЗМІ, лише ті, які працюють за кордоном", – сказав він.

На його думку, сьогодні білорусь – це тоталітарна держава, як фашистська Німеччина, де протести означають ув'язнення.

Латушко розповів, що для того, щоб це дало результат, необхідно створити серйозні структури всередині білорусі, де розписаний план дій. Всі, хто готовий ризикувати, зараз над цим працюють.

Також обговорюється питання створення транзитного уряду, як органа влади, та створення білоруського протопарламенту.

З розрахунком того, що білорусь окупована територія, тут маріонетковий режим у владі, то ми маємо говорити про інститути від імені держав, які будуть боротися за незалежність білорусі,

– відповів опозиціонер

Він додав, що як би складно зараз не було білорусам приймати ті рішення, які пов'язані з величезним ризиком в'язниці та переслідувань, вони мають готуватися до цього.

Латушко наголосив, що в них є план "Перемога", і туди потрібно записуватися. Це досить безпечно. Вони готують створення національно-визвольного руху. "Сподіваюся, що туди увійдуть структури, які готові до жорстких силових дій", – висловився він.

Опозиціонер також зазначив, що для білорусів важлива перемога України, вони в це вірять, це створить для них можливості.

Латушко про дії опозиції та "деокупацію" білорусі: відео



До слова, генерал ЗСУ Сергій Кривонос розповідав, що росія ставить перед собою завдання розтягнути спроможності української армії, зокрема й наступальні. На його думку, саме тому окупанти й розхитують ситуацію вздовж білорусько-українського кордону.