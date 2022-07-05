Латвиец желал России "успешного уничтожения" украинцев: получил условный срок за решеткой

Пенсионер из Латвии желал россиянам "успешного уничтожения" украинцев. Суд наказал его условным сроком за решеткой.

Интересно, что такой случай в Латвии произошел не в первый раз. СБУ начала по меньшей мере 19 уголовных производств по факту языка ненависти. Большинство из них связано с агрессией против Украины.

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Прокомментировал статью на сайте

Суд пригорода Риги одобрил соглашение со следствием пенсионера, обвиненного в разжигании межнациональной розни за комментарий в интернете, где он пожелал России "успешного уничтожения" украинцев,

– говорится в сообщении.

Выяснилось, что пенсионер враждебно прокомментировал статью о войне России против Украины на одном из интернет-сайтов. Офис уполномоченного по правам человека Латвии признал, что этот комментарий был написан языком ненависти.

Что грозит мужчине

Прокуратура отмечает, что мужчина признал свою вину. Потому он пошел на соглашение со следствием и получил условный срок. Латвийцу присудили условное лишение свободы 3 месяца и 1 день с испытательным сроком в шесть месяцев. Расследованием дела занималась служба государственной безопасности.

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