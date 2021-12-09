В Латвии депутата Сейма подозревают в шпионаже в пользу России

9 декабря 2021 , 19:58
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Источник:

LSM

В Латвии открыли уголовное дело против депутата Сейма Яниса Адамсона. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Генеральная прокуратура Латвии предъявляет депутату обвинения по нескольким статьям. В частности, речь идет о шпионаже, мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов.

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Что незаконного делал депутат

Подозревают, что Адамсон передавал России информацию об армейских закупках Латвии. Также он мог сливать сведения о бюджете, восточной границе и позиции чиновников балтийских стран по трубопроводу "Северный поток-2".

Сейм Латвии решил возбудить уголовное дело после отчета комиссии по вопросам мандата, этики и представления.

Отношения Латвии и России

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Автор: Олег Терещенко