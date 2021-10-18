В Латвии могут ввести жесткий локдаун из-за ситуации с коронавирусом

В Минздраве Латвии призвали власти страны ввести жесткие карантинные ограничения. Таким образом количество социальных контактов латвийцев планируют сократить на 40%.

Только за сутки в латвийские больницы попали 1100 человек, у которых диагностировали коронавирус.

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Сейчас карантинные ограничения не уменьшили достаточно контакты

Сейчас в стране действуют ограничения, однако благодаря им контакты уменьшились лишь на 5 – 10%.

Что предлагают в Минздраве Латвии:

Ограничение спортивных, развлекательных, культурных, общественных и религиозных мероприятий.

В помещениях и под открытым небом позволят собираться только 10 представителям 2 домохозяйств.

На удаленную работу следует перевести всех, кто не занят на производстве и в критической инфраструктуре.

Дистанционное обучение школьников надо продлить на 3 недели.

Рабочий день следует сократить на 2 часа.

Комендантский час должен продлиться с 19:00 до 6:00

Ранее в Латвии уже ужесточали карантин

Отметим, что с 11 октября в стране в очередной раз ужесточили карантинные ограничения. В течение следующих трех месяцев в стране будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Большинство ограничений касаются именно невакцинированных граждан, поэтому латвийцы массово штурмовали центры вакцинации ради прививок.

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