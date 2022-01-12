В Латвии считают, что война России с НАТО является практически невозможной
Источник:Delfi
Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш убежден, что война России с Североатлантическим альянсом является практически невозможной. Ведь Запад держится вместе.
Об этом глава правительства Латвии сообщил, оценивая американо-российские переговоры в Женеве. Он подчеркнул, что Москва не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в его состав, а также, где Североатлантическому альянсу размещать свои войска.
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Отвечая на вопрос о том, каким может быть худший результат нынешней геополитической нестабильности, Кришьянис Кариньш признал, именно война будет худшим сценарием.
Если будет война, то НАТО готов. Война России с альянсом почти немыслима, поскольку это будет очень большая мировая война,
– сказал премьер-министр.
Переговоры США и России: что известно
- В Женеве 10 января состоялась встреча по так называемым "гарантиям безопасности", на которых настаивает Россия.
- Страна-агрессор отрицала, что планирует нападение на Украину, настаивая на нерасширении Североатлантического альянса. В США отметили, что в НАТО действует принцип "открытых дверей".
- Переговоры состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала – прямые переговоры представителей стран. 12 января – заседание Совета НАТО – Россия. После этого: формат Россия – ОБСЕ.