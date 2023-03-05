В столице Латвии дерусифицировали железнодорожный вокзал

В Латвийской Риге с железнодорожного вокзала демонтировали надпись на российском языке. Там оставили надписи только на двух языках.

Министр транспорта Латвии Янис Виттенбергс заявил, что на вокзале больше не будет надписей на языке страны-агрессора. Как доказательство – опубликовал фото.

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Что известно об изменениях в надписи на вокзале Риги

Сегодня (4 марта – 24 Канал) из здания Рижского центрального железнодорожного вокзала убрали российское название станции – вокзал,

– заявил чиновник.

По его словам, теперь название станции будет прописано на двух языках:

на латышском;

на английском.



В Латвии с железнодорожного вокзала забрали надпись на российском / Фото с телеграма Яниса Виттенбергса

Президент Латвии с первой леди посетили Львов

Президент Латвии Эгилс Левитс вместе с первой леди Андрей Левите посетили Львов. В городе они встретились с украинским лидером и его супругой. Лидеры стран почтили павших украинских защитников, возложив цветы к их могилам на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Также президент Эгилс Левитс на пресс-конференции заявил, что Украина должна стать членом НАТО после завершения войны с Россией, ведь Вооруженные Силы Украины тогда будут очень опытны.

После войны Украина будет одной из самых опытных и наиболее потенциальных армий в мире. Это важно для НАТО, для усиления сил НАТО,

– заявил Эгилс Левитс.

Кроме того, со временем латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заверил, что западные партнеры обязательно начнут поставки истребителей Украине. По его словам, это только вопрос времени.