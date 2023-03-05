Міністр транспорту Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що на вокзалі більше не буде написів мовою країни-агресора. Як доказ – опублікував фото.

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Що відомо про зміни у написі на вокзалі Риги

Сьогодні (4 березня – 24 Канал) з будівлі Ризького центрального залізничного вокзалу прибрали російську назву станції – вокзал,

– заявив посадовець.

За його словами, відтепер назва станції буде прописана двома мовами:

латиською;

англійською.



У Латвії із залізничного вокзалу забрали напис російською / Фото з телеграму Яніса Вітенбергса

Президент Латвії з першою леді відвідали Львів

Президент Латвії Егілс Левітс разом з першою леді Андрою Левіте відвідали Львів. У місті вони зустрілись з українським лідером та його дружиною.

Лідери країн вшанували полеглих українських захисників, поклавши квіти до їхніх могил на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

Також президент Егілс Левітс на пресконференції заявив, що Україна має стати членом НАТО після завершення війни з Росією, адже Збройні Сили України тоді будуть дуже досвідчені.

Після війни Україна буде однією з найдосвідченіших і найбільш потенційних армій у світі.

Це важливо для НАТО, для підсилення сил НАТО,

– заявив Егілс Левітс.

Окрім того, згодом латвійський прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш запевнив, що західні партнери обов'язково почнуть постачання винищувачів Україні. За його словами, це тільки питання часу.