Солидарные с Украиной: в Латвии запретили праздновать 9 мая
Источник:Delfi
Сейм Латвии 20 апреля в срочном порядке принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Теперь в Латвии 9 мая запрещены любые публичные мероприятия, кроме связанных с Днем Европы.
Ожидалось, что Сейм примет решение, согласно которому в этом году 9 мая будет объявлено днем памяти погибших и пострадавших в войне в Украине. Однако Комиссия по правам человека и общественным делам подготовила альтернативный проект, который и был принят в срочном порядке.
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В Латвии запретили праздничные и развлекательные мероприятия
За новый закон проголосовали 79 депутатов. Цель закона – защитить интересы государства и общества, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества.
Кроме того, закон призван не допустить угрозы и унижения ценностей Латвии как демократического и национального государства, в частности, раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искаженного отражения исторических событий.
Решение было принято также в знак солидарности с народом Украины.
Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая (в течение суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники.
В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов. Если для проведения таких мероприятий необходимо разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения.
В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленты
- Сейм Латвии в ноябре 2021 года окончательно поддержал изменения в два закона, запретив публичное использование георгиевской ленты Дискуссии по этому поводу длились 2 года.
- Также в публичных мерах запретили использование военной формы Советского Союза и нацистской Германии. Под запрет попали знаки СС и советские символы – серп и молот и пятиконечная звезда.
- В апреле 2022 года в Литве запретили использовать георгиевскую ленту, букв "Z" и "V", символизирующих войну России в Украине. Нарушители заплатят штраф от 300 до 1500 евро.
- В Молдавии в прошлом году тоже запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V". Запрет утвердила президент Молдовы Майя Санду.
- За изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской или военной символики предусмотрены штрафы в размере от 4500 до 9000 леев (от 250 до 500 долларов).