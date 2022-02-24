В Латвии запретили ретрансляцию российских каналов

Власти Латвии запретили ретрансляцию российских каналов. Соответствующую информацию обнародовали после того, как Россия напала на Украину.

Решение принял Национальный совет по электронным средствам массовой информации в Латвии. Это произошло 24 февраля.

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Латвия прекратила показ российских каналов

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии запретил ретрансляцию российских каналов,

– говорится в сообщении.

Глава Нацсовета Айварс Аболиньш заявил, что говорится об остановке ретрансляции пропагандистских каналов:

"Россия" – на пять лет;

"Россия 24" – на четыре года.

TV Centr International – на три года.

Это решение вступит в силу с 24 февраля – дня, когда Россия напала на Украину.

Кстати, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль и другие чиновники призвали украинцев не верить российским фейкам, лжи и манипуляции. Взамен читать информацию с официальных сайтов Минобороны, ВСУ, МВД, МИД, Нацполиции, ГСЧС.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!