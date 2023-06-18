В пожарно-спасательной службе рассказали, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием фуры и тяжелой техники. Пострадали военные Национальных вооруженных сил.

Смотрите также Судья сбил нацгвардейца на блокпосте в Киеве: все, что известно о ДТП с участием главы райсуда

Что известно о ДТП с военными

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного в 08:53. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что тягач с прицепом, перевозившим вездеход, опрокинулся на бок, а Bandvagn 206 загорелся.

Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. На месте происшествия работал 21 сотрудник пожарно-спасательной службы, пять автоцистерн, водовоз и спасательная машина.

По данным СМИ, в Вооруженных силах Латвии уже подтвердили информацию, что в аварию попал военный тягач Scania, перевозивший в прицепе вездеход Bandvagn 206.

Двое военнослужащих госпитализированы. Одного после оказания медицинской помощи уже выписали из больницы. Состояние второго оценивается как стабильное,

– отмечает издание.

В полиции рассказали, что из-за аварии закрывали движение по Рижской окружной дороге.

Читайте также Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

ДТП в Латвии: смотрите видео

Под Броварами сбили военного

11 июня возле блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров сбили военнослужащего. За рулем авто находилась сотрудница правоохранительного органа. По предварительным данным, женщина была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 километров в час.

Также в ДБР отметили, что военнослужащий перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. К сожалению, он погиб.