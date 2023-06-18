У пожежно-рятувальній службі розповіли, дорожньо-транспортна пригода сталася за участю фури та важкої техніки. Постраждали військові Національних збройних сил.

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Що відомо про ДТП з військовими

Сигнал про аварію надійшов на пульт чергового о 08:53. Рятувальники, які прибули на місце події, констатували, що тягач з причепом, що перевозив всюдихід, перекинувся на бік, а Bandvagn 206 загорівся.

Загальна площа пожежі становила 25 квадратних метрів. На місці події працював 21 співробітник пожежно-рятувальної служби, п'ять автоцистерн, водовоз та рятувальна машина.

За даними ЗМІ, у Збройних силах Латвії вже підтвердили інформацію, що в аварію потрапив військовий тягач Scania, який перевозив у причепі всюдихід Bandvagn 206.

Двох військовослужбовців госпіталізовано. Одного після надання медичної допомоги вже виписали із лікарні. Стан другого оцінюється як стабільний,

– зазначає видання.

У поліції розповіли, що через аварію закривали рух Ризькою окружною дорогою.

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ДТП у Латвії: дивіться відео

Під Броварами збили військового

11 червня біля блокпоста на виїзді з Києва у напрямку Броварів збили військовослужбовця. За кермом авто перебувала працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, жінка була твереза та рухалася з дозволеною швидкістю 110 кілометрів на годину.

Також у ДБР зазначили, що військовослужбовець перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці. На жаль, він загинув.