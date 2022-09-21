Уклонистам визы выдавать не будут: в Латвии удачно потроллили россиян

Из-за введения частичной мобилизации россияне все чаще интересуются, как бы выехать за границу. Ведь умирать за кремлевские идеи не хотят. Впрочем, сбежать из россии не так и легко: все страны вводят визовые ограничения.

На слова путина по мобилизации мгновенно отреагировали в Латвии. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что по соображениям безопасности страна не будет выдавать ни гуманитарные, ни другие виды виз тем россиянам, которые уклоняются от мобилизации.

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Реакция Офиса Президента Украины

На слова Ринкевича уже отреагировали в ОП. Андрей Ермак иронично прокомментировал заявление: распространил флаг Латвии и написал "База".

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Визовые ограничения для россиян: что известно

В конце августа Евросоюз полностью остановил соглашение об упрощенном визовом режиме с россией.

С сентября туристические визы россиянам не оформляют Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Чехию, Словакию, Данию, Бельгию и Нидерланды. В часть государств не пускают и с какими-либо шенгенами.

Только за первые сутки ограничений, 19 сентября, Литва не упустила по меньшей мере 18 россиян.

Визовый режим для россиян хотят ввести и в Черногории .

21 сентября путин объявил в россии частичную мобилизацию . Диктатор заверил, что привозу якобы подлежат только те, кто сейчас находится в запасе или проходил военную службу.

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