Латвия передала Украине первые 8 авто, которые забрали у пьяных водителей: в одном был флаг РФ

10 марта 2023, 03:04
Читати новину українською

Источник:

Delfi

Латвия передает на нужды ВСУ автомобили, которые конфисковали у пьяных водителей. Уже отправили первые 8 автомобилей.

В Латвии решили передавать Украине автомобили, конфискованные за управление в нетрезвом состоянии. Машины будут направлять ВСУ и медикам.

Читайте также Премьер Латвии убежден, что боевые самолеты у Украины будут: с чем возникают вопросы

Отправили 8 авто

Первые 8 латвийских автомобилей будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета.

Предварительная рыночная стоимость всех 8 машин оценивается примерно в 18 500 евро.

Какие авто получит Украина:

  • Honda Accord 2008 г.
  • Toyota Corolla Verso 2007 г.
  • Volvo V50 2011 г.
  • Volvo V70 2002г.
  • Volkswagen Touran 2006 г.
  • Volkswagen Passat 2008 г.
  • Volkswagen Golf 1999г.
  • Opel Zafira 2007 г.

Кстати, в одном из авто пьяный водитель прицепил российский флаг.


Авто пьяного водителя / Фото Delfi

Помощь Латвии: последние новости

  • Латвия направила Украине новую военную помощь, в которую вошли Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.
  • Кроме того, в феврале Национальный совет по электронным средствам информации Латвии временно ограничил доступ к сайтам, связанным с российскими пропагандистскими СМИ. Под блокировку попали сайты, связанные с Russia Today English и т.д.
Автор: Ольга Музика