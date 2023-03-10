Латвия передала Украине первые 8 авто, которые забрали у пьяных водителей: в одном был флаг РФ
Источник:Delfi
Латвия передает на нужды ВСУ автомобили, которые конфисковали у пьяных водителей. Уже отправили первые 8 автомобилей.
В Латвии решили передавать Украине автомобили, конфискованные за управление в нетрезвом состоянии. Машины будут направлять ВСУ и медикам.
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Отправили 8 авто
Первые 8 латвийских автомобилей будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета.
Предварительная рыночная стоимость всех 8 машин оценивается примерно в 18 500 евро.
Какие авто получит Украина:
- Honda Accord 2008 г.
- Toyota Corolla Verso 2007 г.
- Volvo V50 2011 г.
- Volvo V70 2002г.
- Volkswagen Touran 2006 г.
- Volkswagen Passat 2008 г.
- Volkswagen Golf 1999г.
- Opel Zafira 2007 г.
Кстати, в одном из авто пьяный водитель прицепил российский флаг.
Авто пьяного водителя / Фото Delfi
Помощь Латвии: последние новости
- Латвия направила Украине новую военную помощь, в которую вошли Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.
- Кроме того, в феврале Национальный совет по электронным средствам информации Латвии временно ограничил доступ к сайтам, связанным с российскими пропагандистскими СМИ. Под блокировку попали сайты, связанные с Russia Today English и т.д.