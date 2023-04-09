Латвия построит еще более 60 километров забора на границе с Беларусью

Латвия продолжает строить забор на границе с Беларусью. На время работы приостанавливали, впрочем, уже готовятся ко второму этапу строительства.

На границе с Беларусью планируют построить еще 63,9 километра ограждения. Строительство надеется завершить до конца 2024 года.

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Латвия возобновляет строительство забора

Второй этап строительных работ начнется в апреле. На первом Латвия уже возвела 54 километра забора. Впрочем, зимой погода не способствовала работам в болотистой местности, поэтому их временно приостановили.

Также часть проблем связана с рельефом. Дело в том, что пограничная инфраструктура должна быть построена на крутых склонах и заболоченных участках, а дороги должны быть безопасны для движения. Строительство ограждения возобновят, когда почва станет твердее, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов.

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Общая протяженность забора – 173 километра

В целом проект предполагает строительство забора на 173-километровой полосе латвийско-белорусской границы. Первую очередь ограждения протяженностью 85,9 километра должны завершить к осени. Вторую и третью (63,9 и 16,7 километра соответственно) – до конца 2024 года. Также планируют, что на границе построят 6 башен связи.

Ранее сообщалось, что забор будет высотой в 4 метра. Поверх ограды планируют натянуть колючую проволоку. Кстати, забор предназначен для предотвращения нелегального проникновения в ЕС мигрантов, пытающихся попасть туда через Беларусь.