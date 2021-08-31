Лавина на Казбеке: что известно о пострадавших украинцах и их состоянии
Источник:Bezpiechny Kazbek
На Кавказе неподалеку от вершины Казбек сошла лавина. Под снегом оказались двое поляков и трое граждан Украины. Их уже доставили в больницу.
Общественная польская спасательная организация сообщила детали опасного инцидента. В ловушку туристы попали на высоте 4 700 метров.
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Больше всего пострадала гражданка Украины
Координатор проекта Марцин Бленский отметил, что к месту схода лавины спасатели добирались кто пешком, а кто – вертолетом.
Размер лавины был очень большой: 200 на 300 метров. Больше всего пострадала именно украинка: у нее многочисленные переломы конечностей. Ее доставляли вертолетом в госпиталь. Все пострадавшие сейчас доставлены в больницу.
Спасатели проверяют, нет ли пропавших в других группах
Спасатели продолжают операцию поиска, чтобы убедиться, что под снежным покровом больше никого нет. Также они сверяют информацию, нет ли пропавших в других туристических группах.
Смотрите фото с операции спасения / Фото Bezpiechny Kazbek:
Что известно о горе Казбек?
Стратовулкан высотой 5 033 метра на границе Грузии и России. Это – самый восточный пятитысячник Кавказа.
Текста публикации Bezpiechny Kazbek:
Лавина на Казбеке. Люди под снегом
Сегодня в 9:50 мы получили сообщение о лавине и многих людях, похороненных над плато.
Одновременно команды польских и грузинских добровольцев поднялись пешком.
В 10:25 двое наших спасателей вылетели с базы на вертолете. Через 3 минуты мы оказались на плато, где после быстрого анализа состояния раненых, которых ухаживали экскурсоводы, полетели прямо в лавину.
Вертолет направили для эвакуации пострадавших с плато, и мы оказали медицинскую помощь наиболее раненому человеку. Многочисленные травмы нижних конечностей и правой руки требовали стабилизации и облегчения боли.
Вызванный вертолет доставил пострадавших в больницу, а спасатели на месте начали обыск лавины, чтобы исключить других жертв.
После завершения эвакуации всех пострадавших вертолет доставил наших спасателей на базу, где мы начали процедуру проверки пропавших без вести в отдельных группах
Лавина сошла на высоту около 4700 метров над уровнем моря и имела ширину более 300 метров. Ее повлекло падение массивного серака прямо над подъездной дорогой к вершине.