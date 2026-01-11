Синоптик рассказала, есть ли угроза лавин в украинских Карпатах
- Схождение лавин возможно в Карпатах, когда температура в горах меняется.
- Сейчас в Карпатах прогнозируются хорошие условия.
В Карпатах бушует горнолыжный сезон. Снег засыпал горы, из-за чего любители зимнего спорта едут в горы. Синоптики спрогнозировали, могут ли там образовываться лавины.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Могут ли в украинских Карпатах образовываться лавины?
Схождение лавин – частое явление в заснеженных горах. Наталья Птуха рассказала, что лавины могут образовываться, когда температура в горах колеблется.
Сейчас в регионе Карпат наблюдается достаточно равномерное снижение температуры. Там образуется снежный покров, сама температура снизилась,
– отметила пресс-секретарь.
Она добавила, что специалисты гидрологи следят за ситуацией и предупреждают, если опасность схода лавины появляется. Все очень ситуативно, – говорит Наталья Птуха. Поэтому следить за сообщениями можно на сайте Укргидрометцентра.
Сейчас в горах прогнозируются благоприятные условия, поэтому вероятность схода лавин – низкая.
Синоптики не прогнозируют лавин в ближайшее время / Карта Укргидрометцентра
Что говорят синоптики о снегопадах и морозах в Украине?
Предварительно прогнозируется, что морозы в Украине задержатся до 15 января. А уже 17 – 19 января температура может расти. Оттепель может прийти на Юг и Запад Украины.
По прогнозам синоптиков сильные морозы до -30 градусов в Украине не ожидаются. В Укргидрометцентре будут уточнять информацию в течение следующих дней и в случае изменений погоды будут публиковать новые данные.
На днях в эти дни Запорожскую область засыпало снегом, высота которого достигла уже 10 сантиметров. Поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме. На Харьковщине и Николаевщине для противодействия непогоде на дорогах работает спецтехника.