Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Могут ли в украинских Карпатах образовываться лавины?

Схождение лавин – частое явление в заснеженных горах. Наталья Птуха рассказала, что лавины могут образовываться, когда температура в горах колеблется.

Сейчас в регионе Карпат наблюдается достаточно равномерное снижение температуры. Там образуется снежный покров, сама температура снизилась,

– отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что специалисты гидрологи следят за ситуацией и предупреждают, если опасность схода лавины появляется. Все очень ситуативно, – говорит Наталья Птуха. Поэтому следить за сообщениями можно на сайте Укргидрометцентра.

Сейчас в горах прогнозируются благоприятные условия, поэтому вероятность схода лавин – низкая.



Синоптики не прогнозируют лавин в ближайшее время / Карта Укргидрометцентра

Что говорят синоптики о снегопадах и морозах в Украине?