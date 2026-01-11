Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Дивіться також Замети перевищують зріст людини: вражаючі кадри з автошляху на Прикарпатті

Чи можуть в українських Карпатах утворюватися лавини?

Сходження лавин – часте явище в засніжених горах. Наталія Птуха розповіла, що лавини можуть утворюватися, коли температура в горах коливається.

Нині в регіоні Карпат спостерігається досить рівномірне зниження температури. Там утворюється сніговий покрив, сама температура знизилася,

– зазначила речниця.

Вона додала, що фахівці гідрологи слідкують за ситуацією та попереджують, якщо небезпека сходження лавини з'являється. Усе дуже ситуативно, – каже Наталія Птуха. А тому слідкувати за повідомленнями можна на сайті Укргідрометцентру.

Наразі в горах прогнозуються сприятливі умови, тож ймовірність сходження лавин – низька.



Синоптики не прогнозують лавин найближчим часом / Карта Укргідрометцентру

Що кажуть синоптики про снігопади та морози в Україні?