Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Дивіться також Замети перевищують зріст людини: вражаючі кадри з автошляху на Прикарпатті
Чи можуть в українських Карпатах утворюватися лавини?
Сходження лавин – часте явище в засніжених горах. Наталія Птуха розповіла, що лавини можуть утворюватися, коли температура в горах коливається.
Нині в регіоні Карпат спостерігається досить рівномірне зниження температури. Там утворюється сніговий покрив, сама температура знизилася,
– зазначила речниця.
Вона додала, що фахівці гідрологи слідкують за ситуацією та попереджують, якщо небезпека сходження лавини з'являється. Усе дуже ситуативно, – каже Наталія Птуха. А тому слідкувати за повідомленнями можна на сайті Укргідрометцентру.
Наразі в горах прогнозуються сприятливі умови, тож ймовірність сходження лавин – низька.
Синоптики не прогнозують лавин найближчим часом / Карта Укргідрометцентру
Що кажуть синоптики про снігопади та морози в Україні?
Попередньо прогнозується, що морози в Україні затримаються до 15 січня. А вже 17 – 19 січня температура може зростати. Відлига може прийти на Південь та Захід України.
За прогнозами синоптиків люті морози до -30 градусів в Україні не очікуються. В Укргідрометцентрі уточнюватимуть інформацію протягом наступних днів і в разі змін погоди будуть публікувати нові дані.
Цими днями Запорізьку область засипало снігом, висота якого досягла вже 10 сантиметрів. Через це комунальні служби працюють у посиленому режимі. На Харківщині та Миколаївщині для протидії негоді на дорогах працює спецтехніка.