Об этом написал командующий СБС ВСУ.

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Напомним, в ночь на 15 июня оккупационные войска нанесли циничный удар по объекту всемирного наследия ЮНЕСКО – загорелся Успенский собор.

Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко предположил, что россияне могли атаковать святыню прицельно. Он пояснил, что деревянные конструкции Успенского собора были обработаны огнезащитными средствами, поэтому пламя не должно было распространяться так быстро. Следовательно, вероятно, враг использовал дополнительный элемент на дроне, который усилил возгорание.

В ответ на дерзкую атаку врага украинские силы провели результативную операцию в Московском регионе. "Птицы" СБС совместно с СБУ, ГУР и другими подразделениями Сил обороны успешно поразили Московский НПЗ.

"Мадяр" добавил, что этот удар был направлен на ослабление вражеской экономики.

Вспышки горючки вместо вспышек гнева – прагматичное наказание, без эмоций и лишних слов. Живите в ужасе каждую минуту, черви, на территории всех болот,

– подчеркнул командующий СБС.

В то же время "Мадяр" показал один из дронов, атаковавших Москву. На нем была нанесена пророческая надпись: "Лавра будет стоять веки! Москва ляжет!".



Беспилотник, атаковавший Москву / Фото руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко

В России сегодня было шумно

16 июня Владимир Зеленский сообщил, что Москва ощутила дальность действия Украины. Беспилотники Сил обороны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Москве – он расположен в 500 километрах от Украины.

Известно, что именно на этом объекте перерабатывают около 11 миллионов тонн нефти в год, что обеспечивает примерно 40% потребностей Москвы в бензине и около 50% – в дизеле.

Отметим, что воздушная тревога из-за угрозы удара БПЛА в Москве продолжается уже более суток. В аэропортах города вводились ограничения на полеты. В то же время местные власти сообщили о якобы сбитых 35 беспилотниках, которые направлялись на столицу.

Кроме того, пожар был зафиксирован на технологической установке первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6 НПЗ. Эта атака может повлиять на работу завода, а также на поставки топлива в регион.