Лавров говорит, что США хотят устроить "войнушку" в Украине и обвинить Россию

Сергей Лавров ошарашил новым странным заявлением. Министр иностранных дел утверждает, что Соединенные Штаты хотят устроить в Украине "маленькую войну". В Москве уверены, что Вашингтон возложит вину за это на Кремль.

Об этом глава МИД России заявил в интервью одному из российских пропагандистов. Лавров подчеркнул, что российские войска находятся вблизи украинской границы вполне законно, ведь это их территория.

Ранее Лавров заявил, что Москва отправит военных на "переговоры" с НАТО.

США "накачивают" Украину вооружением, – Лавров

Несмотря на это, глава дипведомства выразил обеспокоенность тем, что происходит на территории Украины.

США закачивают вооружением. Хвастаются, что поставили (в Украину – 24 канал) боеприпасы и ударные системы на 2,5 миллиарда долларов. Я не исключаю, что есть желание подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас,

– заявил Лавров.

Цель таких "действий", уверяет министр – введение очередных санкций. Это направлено на "подавление конкурентных способностей".

Ранее Лавров уже сообщал о вероятности масштабного конфликта в Европе

Это уже не первое заявление Лаврова с намеком на потенциальную войну. Причину этого, конечно, министр нашел не в Москве, а в том, что "Украину втягивают в НАТО".

Читайте также Путин шантажирует Запад двумя моментами: какими и кто за это ответит

Последние новости о возможной агрессии России в Украине:

В Госдуме России пригрозили, что Украина может "потерять Донбасс" в случае присоединения к НАТО.

В Евросоюзе предупредили о последствиях возможного вторжения для Москвы. В Еврокомиссии говорят, что отношения России с ЕС зависят исключительно от ситуации в Украине.

СМИ продолжают предупреждать о нарастающей угрозе на украинской границе. Так The Washington Post пишет, что вполне возможно, что нападение россиян произойдет из Азовского моря.

О том, как Путин устроил истерику для Украины в "Теории заговора":