Не только Сийярто: еще один глава МИД из ЕС встречался с Лавровым
Источник:Иньяцио Кассис
У главы российского МИД состоялась встреча с еще одним министром иностранных дел из ЕС. Собственно, Сергей Лавров встретился с главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Об этом швейцарский министр написал на своей странице в соцсети X (ранее твитер). Он рассказал, о чем они говорили с Лавровым.
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Глава МИД Швейцарии встретился с Лавровым
Встреча двух глав иностранных ведомств проходила в Нью-Йорке. Собственно, туда Лавров приехал из-за председательства России в Совете безопасности ООН.
В рамках председательства России в СБ ООН я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и проинформировал его об украинском Саммите мира,
– отметил глава МИД Швейцарии.
Напомним, 16 июля состоялась встреча Сергея Лаврова и Петера Сийярто.
Российское министерство заявило, что встреча состоялась на полях политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. Там указали, что состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в частности ситуации вокруг Украины. Российская пропаганда заявила, что "отмечена недопустимость грубого нарушения Киевом прав национальных меньшинств, проживающих в стране".
Там также отметили, что "двустороннее взаимодействие между Россией и Венгрией" продолжает "постепенно развиваться", несмотря на "крайне непростую международную обстановку".