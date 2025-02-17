"Надеемся на нормализацию отношений": Лавров и Ушаков уже прибыли в Эр-Рияд

Российские дипломаты Сергей Лавров и Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для двусторонних переговоров с представителями США. Украинская сторона участвовать в этих переговорах не будет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС. Помощник Владимира Путина заявил, что Кремль ожидает нормализации отношений.

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Что заявила российская делегация

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник главы Кремля Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для проведения двусторонних переговоров с США. Украинская сторона в этих переговорах участвовать не будет.

Мы приехали для переговоров с американскими коллегами. Это исключительно двусторонние переговоры, и больше никаких переговоров в Эр-Рияде не может быть,

– заявил Юрий Ушаков.

Также он добавил, что Кремль надеется на "нормализацию отношений с США" по результатам этой встречи.

В Госдепе США сказали, что встреча в Саудовской Аравии между чиновниками США и России является "первым шагом" для проверки серьезности Кремля в отношении мирных переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с россиянами. В то же время президент Владимир Зеленский сказал, что наше государство ничего не знало об этой встрече.