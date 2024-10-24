"Вкусно и точка": Лавров на саммите БРИКС добывал "сокровища" из носа

Саммит БРИКС, который состоялся в Казани, запомнился не только циничными заявлениями Владимира Путина, но и детским поведением главы МИД России. Тот "некультурно" повел себя прямо во время выступления диктатора.

Несколько дней, пока проходил саммит, Путин торжествовал. Ведь у него, военного преступника, в гостях было сразу 36 мировых лидеров, а также генсек ООН Антониу Гутерреш.

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Испортил Путину картинку

Глава Кремля имел все шансы надеяться, что смог добиться идеальной картинки, которая бы показала россиянам и Западу, что он вовсе не "персона нон грата" в мире.

Планы Путина выглядеть в кадре безупречно испортил его подопечный, министр иностранных дел Сергей Лавров.

В то время, как диктатор выступал перед международными лидерами, пытаясь придать серьезности и значимости своим словам, у него за спиной Лавров ковырялся в носу. Очевидно, на какое-то мгновение министр забыл, где он находится, и внимательно рассматривал "сокровища", которые ему посчастливилось извлечь из носа.

Лавров занимается "частным делом" прямо за спиной у Путина: смотрите видео

К слову, это был не один позорный инцидент с участием Лаврова. Российские телеграмм-каналы распространили видео, на котором, вероятно, делегат одной из африканских стран проходит между Путиным и Лавровым, и наступает министру на ноги. Лавров на это ответил руганью, пробормотав: "Пи**рас, б*ять".