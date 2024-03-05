Послы ЕС проигнорировали встречу с Лавровым: в России истерят и угрожают

С Россией никто из цивилизованного мира дел иметь не хочет. Впрочем, сами россияне этого никак не могут понять. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров начал жаловаться на послов ЕС.

Причиной этого стал тот факт, что его проигнорировали послы Европейского Союза. В России на фоне этого вспыхнула истерия. В Кремле требуют "наказания" для послов.

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Послы ЕС отклонили приглашение Лаврова

Как говорят российские пропагандисты, Сергей Лавров "недели полторы назад" приглашал дипломатов на встречу. Причиной стали предстоящие так называемые выборы президента в России, результат которых всем и так понятен.

Министр иностранных дел страны-агрессора заявлял, что в России якобы были данные, которые свидетельствовали о подготовке механизмов поддержки несистемной оппозиции перед президентскими выборами. Что это стремились организовать посольства ЕС в Москве.

Именно поэтому Лавров решил послов собрать. Якобы для того, чтобы дать им совет такими делами не заниматься. Правда, дипломаты прислали ему ноту, а встречу с главой министерства они просто проигнорировали. Впоследствии стало известно, что послы Евросоюза предложение отклонили, аргументировав это низким уровнем доверия.

В постоянном представительстве ЕС отметили, что послов действительно приглашали. Но сделали это "без каких-либо предложений по повестке дня".

Наш ответ был после смерти Алексея Навального и того, как призывы ЕС к независимому международному расследованию причин его смерти остались без внимания,

– отмечали в дипмиссии.

Истерика в России не утихала

Так, на ситуацию отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев. Он, пытаясь защитить Лаврова, начал рассыпаться угрозами. Мол, из России следует выгнать послов стран ЕС, а также снизить уровень дипломатических отношений.

Сергей Марков, депутат Госдумы и доверенное лицо Путина, игнорирование Лаврова назвал "беспрецедентным событием".

Послы стран ЕС оскорбили Лаврова и отказались приходить на встречу с министром иностранных дел России Лавровым. Это беспрецедентное событие. Даже и не припомню такого демарша, такого оскорбления,

– подчеркнул он.

По словам Маркова, Лавров якобы стремился передать информацию всем послам, как их государства пытаются вмешиваться в предстоящие президентские выборы в России.

Это означает: страны ЕС абсолютно откровенно будут вмешиваться в выборы в России с целью подорвать их легитимность. Страны ЕС, видимо, не признают Путина президентом России на следующем сроке. Дипломатия деградировала. Причина понятна – ЕС и Россия в состоянии войны друг с другом,

– подчеркнул он.

Обратим внимание, что так называемые президентские выборы в России проведут с 15 по 17 марта 2024 года. Не сложно угадать, кто на них получит "победу".