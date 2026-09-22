Свои заявления он сделал на форуме "Диалог о фейках 4.0", где также обвинил Лондон и Берлин в якобы отсутствии ответов на запросы.

Что сказал Лавров?

По словам российского министра, западные страны якобы пытаются "быстро сфабриковать фейки" о России и ограничить доступ к альтернативным оценкам событий.

Западные СМИ разыгрывают информационную карту против России, обвиняя ее якобы в использовании дронов на территории ЕС,

– заявил Лавров.

Он также упомянул инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, заявил, что Запад использует подобные случаи для распространения ложной информации. Отдельно Лавров заявил, что информационная кампания против России якобы началась еще в начале 2000-х годов.

Информационную войну против России развязали задолго до специальной военной операции – еще в начале 2000-х, когда Россия стала освобождаться от неоколониальных форм сотрудничества с Западом и начала проводить самостоятельную политику,

– сказал он.

Российский министр также заявил, что якобы ежегодно обращался к генеральному секретарю ООН с просьбой опубликовать список людей, погибших во время событий в Буче. Недавно он направил Гутеррешу 12 вопросов о чем-то, однако получил, как утверждает российский министр, лишь "формальную отписку".

Генсек ООН Гутерриш откровенно путается в собственных показаниях по поводу Бучи,

– заявил Лавров.

Лавров также пожаловался на якобы отсутствие ответов от западных стран на ряд запросов Москвы. В частности, он заявил, что Германия якобы игнорирует запросы России относительно анализов и лечения Алексея Навального в немецкой клинике в 2020 году. Кроме того, Москва до сих пор не получила ответ Лондона по поводу инцидента в Солсбери.

Напомним, в Нью-Йорке на полях 81-й Генассамблеи ООН может состояться встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. В Москве заявляют, что графики дипломатов в настоящее время согласовываются, а Украина должна стать одной из ключевых тем их беседы.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона прорабатывает график рабочих встреч Лаврова в ходе Генассамблеи. Окончательного подтверждения конкретной встречи с Рубио пока нет.

В то же время сам Лавров ранее сообщал о намерении встретиться с американским госсекретарем в Нью-Йорке.