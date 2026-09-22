Свої заяви він зробив на форумі "Діалог про фейки 4.0", де також звинуватив Лондон і Берлін у нібито відсутності відповідей на запити.

Що сказав Лавров?

За словами російського міністра, західні країни нібито намагаються "швидко сфабрикувати фейки" про Росію та обмежити доступ до альтернативних оцінок подій.

Західні медіа розігрують інформаційну карту проти Росії, звинувачуючи її нібито у використанні дронів на території ЄС,

– заявив Лавров.

Він також згадав інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига, заявивши, що Захід використовує подібні випадки для поширення неправдивої інформації. Окремо Лавров заявив, що інформаційна кампанія проти Росії нібито почалася ще на початку 2000-х років.

Інформаційну війну проти Росії розв'язали задовго до спеціальної військової операції – ще на початку 2000-х, коли Росія стала звільнятися від неоколоніальних форм співпраці із Заходом і почала проводити самостійну політику,

– сказав він.

Російський міністр також заявив, що нібито щороку звертався до генерального секретаря ООН із проханням опублікувати список людей, які загинули під час подій у Бучі. Нещодавно він направив Гутеррешу 12 запитань щодо цього, однак отримав, як стверджує російський міністр, лише "формальну відписку".

Генсек ООН Гутерреш відверто плутається у власних показаннях щодо Бучі,

– заявив Лавров.

Лавров також поскаржився на нібито відсутність відповідей від західних країн на низку запитів Москви. Зокрема, він заявив, що Німеччина нібито ігнорує запити Росії щодо аналізів та лікування Олексія Навального у німецькій клініці у 2020 році. Також Москва досі не отримала відповіді від Лондона щодо інциденту в Солсбері.

Нагадаємо, у Нью-Йорку на полях 81-ї Генасамблеї ООН може відбутися зустріч Сергія Лаврова та Марко Рубіо. У Москві заявляють, що графіки дипломатів наразі узгоджуються, а Україна має стати однією з ключових тем їхньої розмови.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що російська сторона опрацьовує графік робочих зустрічей Лаврова під час Генасамблеї. Остаточного підтвердження конкретної зустрічі з Рубіо наразі немає.

Водночас сам Лавров раніше повідомляв про намір зустрітися з американським держсекретарем у Нью-Йорку.