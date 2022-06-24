Лавров открыто заявил о войне с Западом: обвиняет ЕС и НАТО в коалиции против России

Министр иностранных дел Сергей Лавров уже давно перестал принимать свои лекарства. Поэтому ему продолжают мерещится возможное наступление со стороны ЕС и НАТО, а также всевозможные теории заговора.

Сергей Лавров провел совместную пресс-конференцию со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Во время нее министр иностранных дел страны-агрессора в очередной раз "включил" заезженную пластинку, передает 24 канал.

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Лавров уверен в коалиции ЕС и НАТО против России

Мол, эти альянсы специально объединили свои усилия. А их первоочередной мишенью, убежден токсичный Лавров, станет Россия. По его мнению, все не могут дождаться, чтобы напасть на нее.

У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы избрали,

– подчеркнул Лавров.

Он добавил, что в стране-агрессоре внимательно наблюдают за Европейским Союзом. Более того, изучают шаги, которые он делает. Не смог он обойти вниманием Украину и Молдову, подчеркнув, что страны-кандидаты – на членство в ЕС – подчиняются требованиям Союза.

А другие же государства, убежден он, стремятся продемонстрировать свою самостоятельность. Это он, видимо, тонко намекает на Венгрию, которая стала официальным представительством России в Европе и постоянно вставляет палки в колеса всем вокруг.

Без упоминаний о Гитлере не обошлось

Зачитывание методики Кремля было бы неполным, если бы Лавров забыл о Гитлере. Во время конференции эту фигуру он вспомнил. ЕС и НАТО он сравнил с диктатором, в свое время собравшим ряд европейских государств для борьбы с Советским Союзом.

Мы уже устали это напоминать, но будем. 23 августа 1939 года. Получила она название Пакт Молотова – Риббентропа, неофициальная же была более уместна – Пакт Гитлера – Сталина. В нем говорилось, что в течение 10 лет оба государства не будут нападать друг на друга. В то же время он предусматривал разделение сфер влияния.

Лавров отметил, что коалиция, созданная НАТО и ЕС, организована для нападения на Россию. Мол, за этим он будет внимательно следить, чтобы ни в коем случае не допустить этого.

Лавров озвучивает о нападении НАТО и ЕС не просто так

Сергей Лавров на самом деле мужчина совсем не глуп. Он просто умело отрабатывает деньги, а также протекцию своих родных. Вам же не нужно рассказывать о судьбе тех, кто в какой-то момент встал против воли высшего руководства в России.

Министр иностранных дел буквально пытается вовлечь в войну и ЕС, и НАТО. Делает он это для того, чтобы в России была веская причина или капитулировать, или нанести ядерный удар. Хотя последнее маловероятно, ведь все понимают масштаб риска. Да и тогда у страны-агрессора исчезнет последний рычаг влияния, которым она так кичилась.

В Кремле уже несколько последних месяцев артикулируют, что Украина не одна воюет с Россией. И таким образом, в стране пытаются подготовить свое население к возможному проигрышу. Ведь в течение четырех месяцев достичь какой-либо из поставленных целей не удалось. А снабжение Украины оружием от международных партнеров все лишь усложняет. Мы эффективнее воюем, а россияне окапываются на позициях, занятых ранее.

Напоследок напомним, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – настоящая кость в горле России. Это еще один огромный шаг от "русского мира", который наше государство сделало. Поэтому заниматься этим мифическим "собиранием земель" стране-агрессору становится все труднее.

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