Лавров отменил визит в Сербию из-за закрытия авиапространства для его самолета

Министр иностранных дел России отменил визит в Сербию. Все из-за того, что трое соседей страны закрыли авиапространство для его самолета.

Авиапространство для Лаврова закрыли Черногория, Северная Македония и Болгария. Об этом 5 июня сообщали СМИ.

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова, – СМИ

Лавров не поедет в Сербию

Визит в Сербию Сергей Лавров отменен из-за того, что трое соседей страны отказались разрешить его самолету использовать их воздушное пространство. Член ЕС Болгария наложила запрет на полеты вместе с Северной Македонией и Черногорией – странами, надеющимися, как и Сербия, присоединиться к ЕС,

– говорится в сообщении.

В BBC пишут, что Министерство иностранных дел России подтвердило отмену визита. Запрет воздушного пространства ЕС повлек за собой вторжение России в Украину.

Известно, что Лавров должен быть в Белграде 6 – 7 июня . Он хотел встретиться с президентом Сербии Вучичем, министром иностранных дел Николаем Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем и Патриархом СПЦ Порфирием. Также Лавров должен встретиться с послом России. Цель визита не объявляли.

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Сербия – друг России

Сербия не присоединилась к широкомасштабным санкциям ЕС против России. ЕС и Великобритания ввели полный запрет на полеты российских самолетов, учитывая и частные самолеты олигархов, спустя несколько дней после вторжения 24 февраля.

Как и многие другие европейские страны, Сербия в значительной степени зависит от российского газа.

В начале марта тысячи пророссийски настроенных сербов прошли маршем Белградом, что свидетельствует о традиционно тесных связях этих стран.

В то же время, Сербия хочет вступить в Европейский Союз. Но свои дружеские отношения с Россией не скрывает. Более того, президент страны говорит, что хорошие отношения со страной-агрессором она сохранит, несмотря ни на что.

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